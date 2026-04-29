Найден мертвым глава отдела управления ветеринарии Новосибирской области, отвечавший за забой скота. Правоохранители начали проверку

В Новосибирской области нашли мертвым главу отдела противоэпизоотических и карантинных мероприятий регионального управления ветеринарии 43-летнего Сергея Тура. «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что по факту его смерти начата проверка.

Ранее Telegram-канал «Сибирский экспресс» со ссылкой на неназванные источники писал, что Тура нашли в его автомобиле с огнестрельными ранениями. Предположительно, он совершил самоубийство. Жена Тура Елена заявила журналистам издания NGS.ru, что ее муж скончался 28 апреля, а незадолго до смерти ушел на больничный:

«Он вчера умер, отказало сердце. Это связано с работой, напрямую с ней связано. Большая моральная и физическая нагрузка, большая ответственность. Он ушел на больничный, и так получилось. Вчера приезжали и следователи, и участковый».

Ранее в отставку был отправлен глава Минсельхоза Новосибирской области, заместитель председателя правительства региона Андрей Шинделов. В региональных ветеринарных органах начались проверки.

В марте власти Новосибирской области сообщили о вспышке бешенства и пастереллеза среди домашнего скота. У фермеров начали изымать и убивать коров. Местные жители выходили на протесты, утверждая, что животных забирают незаконно: не предъявляют необходимых документов, изымают коров без явных признаков болезни. Мероприятия по организации карантина и изъятия домашних животных в очагах заболевания входили в полномочия ведомства Тура.

Позднее Министерство сельского хозяйства США (USDA) опубликовало доклад, в котором оно ставит под сомнение официальную версию российских властей о причинах массового забоя скота в Сибири. Предполагается, что под видом вспышки пастереллеза и бешенства в Новосибирской области власти могут скрывать ящур — гораздо более опасное заболевание. Эксперты и фермеры указывают на то, что пастереллез лечится антибиотиками и не требует массового уничтожения животных. Тотальный забой скота предписывается именно при выявлении ящура.