Владимир Зеленский указом президента Украины санкционировал проведение парада Победы в Москве

Фото: Анастасия Романова / Абзац

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 374/2026, которым разрешил провести парад 9 мая в Москве и исключил «территориальный квадрат» Красной площади из плана применения украинского вооружения. В документе прописаны точные координаты квадрата, на который распространяется ограничение. Зеленский объяснил решение «многочисленными просьбами» и гуманитарной целью, очерченной на переговорах с американской стороной 8 мая.

В своем Telegram-канале украинский президент уточнил, что российская сторона была уведомлена о готовности украинских военных соблюдать «принцип зеркальности», а дополнительным аргументом стал гуманитарный вопрос — обмен пленными в формате 1000 на 1000, анонсированный президентом США Дональдом Трампом на 9 мая. Зеленский написал:

«Красная площадь для нас менее важна, чем жизнь украинских пленных, которых можно вернуть домой».

Указ был подписан после того, как президент США Дональд Трамп объявил о трехдневном перемирии в войне между Украиной и Россией с 9 по 11 мая.

Накануне, 4 мая, Минобороны России пригрозило нанести «массированный ракетный удар» по центру Киева, если украинские власти попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы, и призвало гражданское население украинской столицы и сотрудников иностранных дипломатических представительств «своевременно покинуть город». 

Парад Победы на Красной площади в этом году впервые за 18 лет пройдет без военной техники, а также без участия суворовцев, нахимовцев и кадетов — Минобороны России объяснило это «оперативной обстановкой». Из иностранных лидеров на парад приедут только президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. С 5 по 9 мая в Москве отключен мобильный интернет.

