Кремль опубликовал список иностранных лидеров, которые приедут на парад. Это главы Беларуси, Малайзии, Лаоса и Словакии

Кремль опубликовал список глав иностранных делегаций, которые приедут в Москву 9 мая на празднование Дня Победы.

Глава непризнанной республики Абхазия Бадра Гунба

Глава Беларуси Александр Лукашенко

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит

Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Глава непризнанной республики Южная Осетия Алан Гаглоев

Президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран

Председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич

Председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик

Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Москва не рассылала специальных приглашений на празднование 9 Мая, но некоторые иностранные деятели сами захотели приехать. Между тем накануне, 6 мая, посол России в Армении Сергей Копыркин сказал журналистам, что приглашения рассылались. «Насколько мне известно, руководители всех братских стран были приглашены», — сказал посол, отвечая на вопрос, приглашали ли на парад премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Между тем сам Пашинян 7 мая заявил, что не поедет в Россию, поскольку завтра официально стартует избирательная кампания. 8 и 9 мая премьер-министр намерен провести в Сюникской области Армении.