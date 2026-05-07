Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

75.22

EUR

88.06

OIL

97.22

Поддержите нас

536

 

 

 

 

 

Новости

Кремль опубликовал список иностранных лидеров, которые приедут на парад. Это главы Беларуси, Малайзии, Лаоса и Словакии

The Insider
Александр Лукашенко на Параде Победы в Москве 9 мая 2023. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Александр Лукашенко на Параде Победы в Москве 9 мая 2023. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Кремль опубликовал список глав иностранных делегаций, которые приедут в Москву 9 мая на празднование Дня Победы.

  • Глава непризнанной республики Абхазия Бадра Гунба
  • Глава Беларуси Александр Лукашенко
  • Президент Лаоса Тхонглун Сисулит
  • Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим
  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
  • Глава непризнанной республики Южная Осетия Алан Гаглоев
  • Президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран
  • Председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич
  • Председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик

Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Москва не рассылала специальных приглашений на празднование 9 Мая, но некоторые иностранные деятели сами захотели приехать. Между тем накануне, 6 мая, посол России в Армении Сергей Копыркин сказал журналистам, что приглашения рассылались. «Насколько мне известно, руководители всех братских стран были приглашены», — сказал посол, отвечая на вопрос, приглашали ли на парад премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Между тем сам Пашинян 7 мая заявил, что не поедет в Россию, поскольку завтра официально стартует избирательная кампания. 8 и 9 мая премьер-министр намерен провести в Сюникской области Армении.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Персидская мышеловка. Как «маленькая победоносная война» в Иране в итоге стала смертным приговором для Саддама Хусейна
  2. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  3. Надежда на уехавших. Как эмиграция может помогать развитию стран исхода
  4. Дипломатия дронов. Как Украина становится равноправным партнером на Ближнем Востоке и в Африке
  5. Удар ниже тропического пояса: почему России оказалось так сложно закрепиться в Сахеле

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте