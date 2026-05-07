Кремль опубликовал список иностранных лидеров, которые приедут на парад. Это главы Беларуси, Малайзии, Лаоса и Словакии

Кремль опубликовал список глав иностранных делегаций, которые приедут в Москву 9 мая на празднование Дня Победы.
- Глава непризнанной республики Абхазия Бадра Гунба
- Глава Беларуси Александр Лукашенко
- Президент Лаоса Тхонглун Сисулит
- Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
- Глава непризнанной республики Южная Осетия Алан Гаглоев
- Президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран
- Председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич
- Председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик
Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Москва не рассылала специальных приглашений на празднование 9 Мая, но некоторые иностранные деятели сами захотели приехать. Между тем накануне, 6 мая, посол России в Армении Сергей Копыркин сказал журналистам, что приглашения рассылались. «Насколько мне известно, руководители всех братских стран были приглашены», — сказал посол, отвечая на вопрос, приглашали ли на парад премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Между тем сам Пашинян 7 мая заявил, что не поедет в Россию, поскольку завтра официально стартует избирательная кампания. 8 и 9 мая премьер-министр намерен провести в Сюникской области Армении.