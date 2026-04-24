Минюст внес в реестр «иноагентов» фирмы «иноагента» Алексея Шевцова и литературный проект «Слова вне себя»

24 апреля Минюст внес в реестр «иностранных агентов» следующих людей и организации:
- ООО «Яшма» и ООО «Торговые инвестиции», созданные бизнесменом и экс-главой города Плёс Алексеем Шевцовым, объявленным «иноагентом» в октябре 2025 года из-за интервью, размещенного на поддельном сайте, выдающем себя за проект «Горизонтальная Россия»;
- Актер и режиссер Юрий Мамин;
- Режиссер Юрий Тепляков;
- Активистка Наталья Касимова (настоящее имя Наталья Гоголева);
- Проект «Антиимперский блок народов»;
- Проект «Слова вне себя» — медиа, посвященное современной русскоязычной литературе, создаваемой за рубежом.
На прошлой неделе статус «иноагента» получил ученый-химик, один из первых участников российской программы «мегагрантов» Александр Кабанов.