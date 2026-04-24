Новости

Минюст внес в реестр «иноагентов» фирмы «иноагента» Алексея Шевцова и литературный проект «Слова вне себя»

The Insider
24 апреля Минюст внес в реестр «иностранных агентов» следующих людей и организации: 

  • ООО «Яшма» и ООО «Торговые инвестиции», созданные бизнесменом и экс-главой города Плёс Алексеем Шевцовым, объявленным «иноагентом» в октябре 2025 года из-за интервью, размещенного на поддельном сайте, выдающем себя за проект «Горизонтальная Россия»;
  • Актер и режиссер Юрий Мамин;
  • Режиссер Юрий Тепляков;
  • Активистка Наталья Касимова (настоящее имя Наталья Гоголева);
  • Проект «Антиимперский блок народов»; 
  • Проект «Слова вне себя» — медиа, посвященное современной русскоязычной литературе, создаваемой за рубежом.

На прошлой неделе статус «иноагента» получил ученый-химик, один из первых участников российской программы «мегагрантов» Александр Кабанов. 

