Минюст признал экс-мэра Плёса Шевцова «иноагентом» на основании публикации на поддельном сайте издания «7х7»

Министерство юстиции использовало публикацию с поддельного домена издания «7х7» в качестве одного из ключевых оснований для признания бывшего мэра Плёса Алексея Шевцова «иностранным агентом». Об этом стало известно из возражения ведомства на иск Шевцова об оспаривании этого статуса — соответствующие документы изучил журналист Андрей Данилов, пишет само издание.

В материалах Минюста как доказательство «политической деятельности» фигурирует интервью под заголовком «Они хотят стереть меня», опубликованное на ресурсе, который ведомство охарактеризовало как проект «Горизонтальная Россия». Домен этого ресурса — semnasem.online — чиновники назвали «идентичным» основному сайту издания semnasem.org и его «зеркалом». Главный редактор «7х7» Олег Григоренко отвергает эту трактовку: по его словам, домен semnasem.online редакции никогда не принадлежал, контактов с Шевцовым у журналистов не было, а сам адрес отсутствует в списке сайтов «7х7», размещенном в реестре иностранных агентов самого Минюста.

Согласно данным сервиса Whois, домен semnasem.online был зарегистрирован 24 сентября 2025 года — в тот же день, которым датируется предположительно фальшивое интервью от имени Шевцова. В настоящее время домен заблокирован и исключен из зоны DNS. Регистратор установил запреты на смену владельца, обновление данных, продление и удаление домена. Как правило, подобные ограничения вводятся при нарушении владельцем законодательства или попадании под санкции.

Шевцов — предприниматель, переехавший в Плёс из Орска в начале 2000-х. По данным российского Forbes, он вложил около 1 млрд рублей в гостиничные, ресторанные и культурные проекты в городе, а в 2010–2011 годах возглавлял Плёсское городское поселение. Позднее у него возник конфликт с губернатором Ивановской области Михаилом Менем, и в 2015 году Шевцов покинул депутатский пост.

«Иноагентский» статус был присвоен Шевцову в октябре 2025 года — спустя примерно две недели после появления фиктивной публикации на поддельном домене. Вскоре суд по иску прокуратуры обратил в доход государства около 150 принадлежавших ему объектов недвижимости совокупной стоимостью свыше 1 млрд рублей. Изначально прокуратура требовала взыскать свыше 1 млрд рублей, однако впоследствии сумма была скорректирована с учетом переоценки стоимости имущества.

Ранее Русская служба Би-би-си сообщала, что поддельные интервью в малоизвестных иностранных изданиях превратились в инструмент давления на предпринимателей в коммерческих конфликтах — формально такие публикации служат поводом для включения их фигурантов в реестр «иностранных агентов».