По меньшей мере два танкера под иранским флагом прорвали американскую блокаду Ормузского пролива на этой неделе — Bloomberg

Груженные нефтью иранские танкеры смогли выйти из Ормузского пролива, несмотря на американскую блокаду: по меньшей мере два судна прошли мимо нее на этой неделе. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa. 

Речь идет о двух танкерах, шедших непосредственно под иранским флагом, — Hero II (IMO: 9362073) и Hedy (IMO: 9212888). По данным Vortexa, они прошли линии американской блокады 20 апреля и вышли в Аравийское море. В совокупности они могут везти до 4 млн баррелей нефти. 

Судя по карте, появившейся в ролике ВМС США, эта линия блокады простирается от оманского побережья на северо-восток до ирано-пакистанской границы.

Линия американской блокады в Ормузском проливе

И Hero II, и Hedy при этом шли с выключенными транспондерами — их маршрут не отображается для систем отслеживания судов. Например, на сервисе Starboard Maritime Intelligence видно, что Hero II последний раз передавал данные о своем местоположении еще в середине марта, когда был в водах Малайзии, а Hedy — и вовсе в феврале у побережья ОАЭ. Аналитикам удалось отследить их последний маршрут при помощи данных со спутника. 

Данные Vortexa показывают, что экспорт из Ирана продолжается даже в условиях блокады Ормузского пролива, установленной США. С момента, когда она была установлена (13 апреля), через пролив прошли по меньшей мере 34 танкера и газовоза, связанных с Ираном.

Как минимум половина из них перевозили грузы. Bloomberg не уточняет, как именно были связаны с Тегераном указанные суда, однако, например, известен случай выхода из Ормуза танкера G Summer (IMO: 9143506), который ранее попал под американские санкции за участие в перевозке иранской нефти. 

Маршрут подсанкционного танкера G Summer, вышедшего из Ормузского пролива

Судоходство в Ормузском проливе фактически заблокировано с начала марта, когда Израиль и США начали совместную операцию против Ирана. Спустя несколько дней после начала американской блокады Иран объявил, что откроет Ормузский пролив для всех коммерческих судов до окончания перемирия (оно на тот момент истекало 22 апреля), но позднее вновь перекрыл его, обвинив США в «пиратстве» из-за блокады портов. 

