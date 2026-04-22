Груженные нефтью иранские танкеры смогли выйти из Ормузского пролива, несмотря на американскую блокаду: по меньшей мере два судна прошли мимо нее на этой неделе. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.

Речь идет о двух танкерах, шедших непосредственно под иранским флагом, — Hero II (IMO: 9362073) и Hedy (IMO: 9212888). По данным Vortexa, они прошли линии американской блокады 20 апреля и вышли в Аравийское море. В совокупности они могут везти до 4 млн баррелей нефти.

Судя по карте, появившейся в ролике ВМС США, эта линия блокады простирается от оманского побережья на северо-восток до ирано-пакистанской границы.