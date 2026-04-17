Иран примет «необходимые меры», если США не разблокируют его порты, никаких новых договоренностей по Ормузскому проливу не было — МИД страны

Пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Бакаи предупредил, что Тегеран готов принять ответные меры, если Вашингтон не снимет морскую блокаду иранских портов, сообщает NBC News. «Если другая сторона решит нарушить свои обязательства, что она, по всей видимости, намерена сделать, и если морская блокада продолжится, Исламская Республика Иран в ответ примет необходимые меры, и в этом нет никаких сомнений», — сказал Бакаи в эфире государственного телевидения. Он также упомянул, что США стоят на противоречивых позициях.

Он отметил, что открытие пролива — часть двухнедельного соглашения о прекращении огня, заключенного 8 апреля при посредничестве Пакистана. По словам Бакаи, Тегеран выполняет свои обязательства вслед за вступлением в силу прекращения огня между Израилем и Ливаном. Никаких новых договоренностей между Ираном и США именно по Ормузскому проливу при этом достигнуто не было — проход судов опирается на документ от 8 апреля.

До этого президент США Дональд Трамп поблагодарил Тегеран за открытие пролива, но заявил, что морская блокада иранских портов «останется в полной силе» до подписания полноценного мирного соглашения, а также неоднократно в разной форме назвал это успехом своей администрации (стоит отметить, что до начала операции «Эпическая ярость» пролив не был заблокирован). Он также утверждал, что Иран «отдаст США радиоактивную пыль, созданную бомбардировщиками В2». На новостях об открытии Ормузского пролива нефть подешевела примерно на 12%, а фондовые рынки пошли вверх. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал открытие пролива шагом в правильном направлении.

Ормузский пролив оказался фактически закрыт с 28 февраля — после начала совместной военной операции США и Израиля против Ирана. После этого США объявили о морской блокаде иранских портов 14 апреля. Через эту узкую водную артерию проходит около пятой части мировой торговли нефтью и сжиженным газом, а ее блокада привела к резкому росту цен на энергоносители и практически остановила судоходство в районе Персидского залива.