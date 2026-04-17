Иран откроет Ормузский пролив для всех коммерческих судов до окончания перемирия — глава МИД страны

Тегеран откроет свободный проход по Ормузскому проливу для всех коммерческих судов. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в своем Twitter. 

«В соответствии с режимом прекращения огня в Ливане проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся период прекращения огня», — говорится в его посте. 

Глава иранского МИД уточнил, что суда смогут следовать по заранее согласованному с Тегераном маршруту. О нем ранее сообщала Организация портов и морского судоходства Ирана. 

На фоне новостей об открытии пролива цены на нефть марки Brent упали до $90 за баррель.

С начала действия перемирия между США и Ираном пролив уже открывался для судоходства, однако спустя примерно сутки Иран снова приостановил проход танкеров через Ормузский пролив после новых авиаударов Израиля по Ливану. 

Перемирие между сторонами конфликта — США и Ираном — было достигнуто 7 апреля и рассчитано на две недели. Тегеран, однако, настаивал, что оно также должно включать и Ливан, откуда ведется обстрел Израиля местной группировкой «Хезболла». Накануне, 16 апреля, президент США Дональд Трамп объявил о 10-дневном перемирии между Ливаном и Израилем. 

Ранее на этой неделе свою блокаду Ормузского пролива установили США. Американские военные блокируют все суда, которые заходят в иранские порты или выходят из них. 

