Трамп объявил о 10-дневном перемирии между Ливаном и Израилем

Дональд Трамп объявил о 10-дневном прекращении огня между Израилем и Ливаном, которое, по его словам, должно вступить в силу в 17:00 по восточному времени (00:00 по московскому). Американский президент сообщил в Truth Social, что провел телефонные переговоры с ливанским президентом Жозефом Ауном и израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, и оба лидера дали согласие на временное перемирие.

Трамп также заявил, что поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу и госсекретарю Марко Рубио совместно с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном добиться устойчивого мирного урегулирования между двумя странами. Американский президент назвал ливано-израильский конфликт «десятой войной», которую ему «удается урегулировать».

14 апреля прошла встреча израильского и ливанского послов в Госдепартаменте. Она стала первым прямым контактом на высоком уровне между двумя странами с 1993 года. Двухчасовые переговоры при посредничестве Рубио завершились решением сторон продолжить прямой диалог. Ливанская сторона настаивала на прекращении огня как предварительном условии любых контактов на высшем уровне.

Ливан оказался втянут в региональную войну 2 марта 2026 года, когда «Хезболла» возобновила ракетные обстрелы Израиля после гибели аятоллы Али Хаменеи в ходе американо-израильского удара по Ирану 28 февраля. В ответ Израиль развернул масштабные удары по ливанской территории и 16 марта начал наземную операцию на юге страны. Вопрос прекращения огня в Ливане стал одним из ключевых препятствий на переговорах между Вашингтоном и Тегераном об урегулировании более широкого конфликта. Иран настаивал на том, чтобы перемирие распространялось и на Ливан, тогда как Израиль и США отвергали это.

В начале марта сообщалось, что в ответ на вступление «Хезболлы» в войну премьер-министр Ливана Наваф Салам назвал ее деятельность «незаконной» и призвал силы безопасности пресекать любые нападения с ливанской территории. Движение «Хезболла», в свою очередь, открыто выступило против прямых переговоров с Израилем, назвав их «тяжкой ошибкой».