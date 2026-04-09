Нетаньяху приказал начать прямые переговоры Израиля с Ливаном о разоружении «Хезболлы»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг объявил, что дал кабинету указание в кратчайшие сроки начать прямые переговоры с Ливаном, сообщает Ynet. Их возглавит израильский посол в Вашингтоне Яхиэль Лейтер. Израильский официальный источник сообщил изданию, что переговоры могут начаться уже в ближайшие дни и будут вестись параллельно с продолжением боевых действий.

Нетаньяху назвал два ключевых предмета переговоров: разоружение «Хезболлы» и нормализация отношений между Израилем и Ливаном. Он также выразил поддержку заявлению ливанского премьер-министра о демилитаризации Бейрута. По его словам, решение инициировать переговоры стало реакцией на «неоднократные обращения Ливана» с соответствующим предложением.

Инициатором переговоров выступил президент Ливана Жозеф Аун — еще месяц назад он, по слухам, был готов двигаться к полной нормализации отношений с Израилем, то есть к установлению официальных дипломатических связей. Кроме того, Бейрут сообщил, что уже начал формировать делегацию для переговоров.

На протяжении полутора месяцев Израиль никак не реагировал на инициативу Ауна. По сведениям ливанской стороны, и Иерусалим, и Вашингтон восприняли предложение без энтузиазма. Отмечается, что атака «Хезболлы» на Израиль 2 марта лишила бейрутское правительство переговорного веса, поскольку оно не смогло удержать группировку от возобновления войны.

Официальный представитель Ливана сообщил Reuters в марте, что Вашингтон фактически заблокировал ливанское предложение еще на стадии его передачи американской стороне. По словам собеседника агентства, американцы дали понять, что 2025 год был окном возможностей для противостояния с «Хезболлой», которое Ливан не использовал.

В то же время еще в августе прошлого года власти Ливана намеревались разоружить «Хезболлу» до конца 2025 года. Однако лидер «Хезболлы» Наим Кассем заявлял, что группировка не намерена складывать оружие, а сопротивление Израилю должно обсуждаться в рамках национального консенсуса.