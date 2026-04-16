Контакты Израиля и Ливана возобновляются спустя десятилетия. Принципиальных разногласий нет, но влияние «Хезболлы» решающее — эксперты

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры Израиля и Ливана проведут переговоры 16 апреля.



«Пытаюсь немного снизить напряжение между Израилем и Ливаном. Лидеры не разговаривали уже очень давно — около 34 лет. Это произойдет завтра. Отлично!» — написал Трамп в Truth Social. Из сообщения неясно, о каких лидерах идет речь и где пройдут переговоры.

Позже 16 апреля член кабинета безопасности Израиля Гила Гамлиэль сообщила в эфире радиостанции «Галей ЦАХАЛ», что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху свяжется с президентом Ливана Жозефом Ауном, пишет Reuters. Однако высокопоставленный ливанский чиновник сказал агентству, что Бейрут не располагает информацией о таком разговоре.

Ранее, 14 апреля, в Вашингтоне впервые за десятилетия прошла встреча израильских и ливанских дипломатов. В переговорах участвовал госсекретарь США Марко Рубио. Как пишет The Times of Israel, перед встречей Нетаньяху заявил, что целью переговоров станет разоружение «Хезболлы» и установление мира между Израилем и Ливаном. Власти Ливана, в свою очередь, подчеркнули, что для них приоритетом является достижение прекращения огня между Израилем и «Хезболлой».



После встречи госдепартамент США сообщил, что стороны сделали шаги в направлении прямых переговоров о мире. В сообщении указывалось, что место и время соответствующей встречи будут согласованы позже.

Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер назвал встречу успешной. «Мы едины в стремлении освободить Ливан от подконтрольной Ирану оккупационной силы под названием „Хезболла“», — подчеркнул израильский дипломат в разговоре с журналистами. Он также похвалил ливанское правительство за то, что оно не поддалось призывам «Хезболлы» выйти из переговоров. Накануне группировка потребовала от ливанских властей отказаться от встречи.



В разговоре с The Insider востоковед, специалист по Ливану Максим Жабко поясняет, что решение Бейрута об участии в переговорах говорит о снижении влияния «Хезболлы». Он также подчеркивает, что правительство Ливана продемонстрировало независимость своей политики от Ирана.

По словам эксперта, власти Ливана действительно заинтересованы в разоружении «Хезболлы», но боятся делать это силой, поскольку это может привести к гражданской войне:

«Это пока переговоры о перемирии, а не о мире. Перемирие – главное требование Бейрута. Израиль же настаивает на разоружении „Хезболлы“. Президент и правительство, пришедшие к власти в начале 2025 года, тоже уже год пытаются разоружить „Хезболлу“. Но группировка отказывается, и Израиль считает прогресс по разоружению незначительным. В мире разработаны процедуры по интеграции боевиков, такое уже делалось в Ливане после Гражданской войны (1975–1990). Тогда все ополчения, кроме „Хезболлы“, стали просто политическими партиями. Их боевики были демобилизованы или интегрированы в армию. Но, разумеется, для этого нужно согласие „Хезболлы“ и Ирана. А его нет. Власти Ливана боятся разоружать ее силой, так как это чревато гражданской войной.



До начала 2025 года у „Хезболлы“ и ее союзников было огромное влияние в правительствах. Было сложно даже представить, что кабинет министров всерьез поднимет вопрос о разоружении „Хезболлы“. Но за последние годы она растеряла немало союзников. И в новом правительстве у „Хезболлы“ куда меньше влияния. Президент и премьер-министр уже год пытаются убедить ее сдать оружие».

Израильский политолог Михаил Пелливерт рассказал The Insider, что этот шаг действительно может привести к миру, поскольку у Израиля с Ливаном нет принципиальных разногласий. Однако говорить о полноценном мире пока преждевременно:

«Пока что рано говорить о полноценной поддержке Израилем ливанского правительства. Это некие первичные контакты, которые проходят под большим давлением США. <...> Встреча послов Израиля и Ливана в США — это важный прецедент, но пока что это контакты на ощупь, а не полноценные переговоры.



Этот шаг может привести к миру, так как у Ливана с Израилем нет принципиальных разногласий ни по палестинскому вопросу, ни по вопросу границы. Есть несколько моментов, в которых Израиль и Ливан не согласны, но при наличии доброй воли они могут быть решены. Однако говорить о полноценном мире сейчас все-таки преждевременно. Это прежде всего связано с тем, что „Хезболла“ оказалась гораздо более системообразующей организацией в Ливане, чем казалось. Этому способствовали демографические факторы. <...> Также предположения о том, что „Хезболла“ потеряла бóльшую часть своей боевой мощи, оказались преувеличенными».

«Хезболла» атаковала Израиль 2 марта этого года вопреки мирным соглашениям, заключенным в 2024 году. Это случилось через два дня после того, как США и Израиль начали боевые действия в Иране. В ответ израильская армия нанесла серию авиаударов по объектам организации. Боевые действия между Израилем и «Хезболлой» продолжаются уже более полутора месяцев.