Пентагон объявил о начале блокады иранских портов с вечера понедельника

The Insider
Фото: AFP/Getty Images

Фото: AFP/Getty Images

Центральное командование США (CENTCOM) вечером воскресенья сообщило, что с утра понедельника начнет блокировать все суда, которые заходят или выходят из иранских портов. Незадолго до этого президент США Дональд Трамп писал, что американские военные будут блокировать всё судоходство в Ормузском проливе. 

Блокада начнется с 10 часов утра по североамериканскому восточному времени (с 17:00 по московскому). Под нее попадают все морские суда, входящие в иранские порты и выходящие из них, независимо от принадлежности к какой-либо стране. 

«Блокада будет применяться беспристрастно в отношении судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы или выходящих из них, включая все иранские порты на Аравийском заливе и в Оманском заливе. Силы CENTCOM не будут препятствовать свободе судоходства для судов, следующих через Ормузский пролив в неиранские порты и обратно», — говорится в пресс-релизе. 

Этот шаг последовал за более чем 20-часовыми переговорами американской и иранской делегаций при посредничестве Пакистана, которые прошли в эти выходные. По их результатам вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что никакого прогресса достигнуто не было, и назвал это «плохой новостью для Ирана». 

Незадолго до официального объявления CENTCOM президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети TruthSocial, что ВМС страны «начнут процесс БЛОКИРОВАНИЯ всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или выйти из него». 

«В какой-то момент мы достигнем принципа „ВСЕМ РАЗРЕШЕН ВХОД, ВСЕМ РАЗРЕШЕН ВЫХОД“, но Иран не допустил этого, просто заявив: „Где-то там может быть мина“, о которой никто, кроме них, не знает. ЭТО МИРОВОЙ ШАНТАЖ, и лидеры стран, особенно Соединенных Штатов Америки, никогда не позволят себя шантажировать», — написал он. 

Трамп в своем посте также добавил, что поручил ВМС США искать и перехватывать суда, которые заплатили Ирану за проход через пролив. «Никто, кто платит незаконную дань, не будет иметь безопасного прохода в открытом море», — отметил он. В Пентагоне это заявление не комментировали. 

Судоходство в Ормузском проливе остается заблокированным с начала войны Израиля и США против Ирана. В начале апреля трафик в нем достиг максимума с конца февраля: за выходные 4–5 апреля пролив пересекло 21 судно. Агентство Bloomberg тогда связывало активизацию судоходства в этом районе с тем, что всё больше стран заключают договоры с Ираном о безопасном проходе через пролив.

