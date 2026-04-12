Трамп: США начинают блокаду Ормузского пролива. «У Вашингтона не прибавилось возможностей для разблокировки морского пути» — эксперт

Президент США объявил о начале морской блокады Ормузского пролива. По словам Дональда Трампа, американские военно-морские силы начнут блокировать «все без исключения суда, пытающиеся войти в Ормузский пролив или выйти из него».

«В какой-то момент мы вернемся к принципу „всем разрешено входить, всем разрешено выходить“, но Иран не позволяет этому произойти, ограничиваясь заявлениями о том, что „где-то могут быть мины“, о которых никто, кроме них, не знает. ЭТО МИРОВОЙ ШАНТАЖ, и лидеры стран, особенно Соединенных Штатов, никогда не позволят себя шантажировать. Я также поручил нашему флоту выявлять и перехватывать в международных водах любые суда, заплатившие Ирану за проход. Никто из тех, кто платит незаконные сборы, не будет иметь безопасного прохода в открытом море. Мы также начнем уничтожать мины, которые Иран разместил в проливе. Любой иранец, который откроет огонь по нам или по мирным судам, будет УНИЧТОЖЕН!» — написал Трамп.

Как утверждает американский лидер, блокада начнется «в ближайшее время», к ней присоединятся и другие страны. Какие именно, он не уточнил. Трамп объявил о морской блокаде через несколько часов после завершения американо-иранских переговоров в Пакистане. Встреча с участием высокопоставленных представителей сторон завершилась провалом.

Востоковед Руслан Сулейманов в разговоре с The Insider отметил, что с тех пор у США не прибавилось возможностей для разблокировки Ормузского пролива:

«На мой взгляд, пока что это его заявление ни о чем не говорит. Это, скорее, попытка обозначить какую-то свою роль. Последнее слово все равно остается за Ираном. Перед началом переговоров было понятно, что шансы на достижение какой-то сделки, какого-то соглашения крайне малы. Собственно, никакой сделки на этих переговорах и не предполагалось. Важен был сам факт проведения такой встречи, что ознаменовало прекращение боевых действий. И сейчас, очевидно, будут предприниматься новые попытки организации какого-то диалога. Понятно, что это сопровождается недоверием с обеих сторон, выдвижением заведомо невыполнимых требований, но есть вероятность все-таки договориться хотя бы о продлении режима прекращения огня. В лучшем случае вернуться к довоенному статусу-кво. Пока это максимум, которого можно достичь. О чем-то большем пока говорить не приходится».

По словам Трампа, иранские флот и авиация больше не существуют, системы ПВО и радиолокации «бесполезны», а силы США «уничтожат то немногое, что осталось от Ирана».