Трамп заявил, что продлевает режим прекращения огня с Ираном «до завершения переговоров». До этого он говорил, что США возобновят удары

Дональд Трамп заявил, что продлевает режим прекращения огня с Ираном на неопределенный срок. Как следует из сообщения президента США в Truth Social, он принял такое решение «ввиду серьезного раскола в иранском правительстве» и по просьбе Пакистана, выступающего посредником на переговорах:

«Нас попросили приостановить атаки на Иран до тех пор, пока его лидеры и представители не выработают единое предложение. Поэтому я поручил нашим военным продолжать блокаду и во всех остальных отношениях оставаться в готовности, а также продлил прекращение огня до тех пор, пока не будет представлено их предложение и не завершатся переговоры, так или иначе».

Срок соглашения о прекращении огня, заключенного между США и Ираном 7 апреля, истекает 22 апреля. Всего несколькими часами ранее Трамп заявлял, что возобновит авиаудары. 22 апреля в Исламабаде должен был пройти второй раунд переговоров между американской и иранской делегациями, однако затем Тегеран отказался в нем участвовать. Как передает AP, Белый дом отменил поездку вице-президента Джей Ди Вэнса в столицу Пакистана.

Между тем глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран рассматривает блокаду иранских портов как «акт войны, и, следовательно, нарушение режима прекращения огня», передает агентство Fars. Кроме того, Аракчи напомнил, что 19 апреля США захватили в Оманском заливе иранский контейнеровоз Touska (IMO 9328900) вместе с экипажем.