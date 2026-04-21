Трамп: Перемирие с Ираном не будет продлеваться, авиаудары возобновятся

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен продлевать истекающее американо-иранское перемирие, и допустил возобновление авиаударов по Ирану. Об этом он сообщил в эфире CNBC, передает Reuters.

«Я не хочу этого делать. У нас не так много времени», — сказал Трамп о возможном продлении перемирия и добавил:

«Я рассчитываю на бомбардировку, потому что думаю, что сейчас настрой [сторон] таков. Но мы готовы. Армия рвется в бой».

Трамп также заявил, что Иран нарушил условия перемирия, не уточнив, о каких конкретно нарушениях идет речь. Вместе с тем он назвал морскую блокаду успешной и выразил уверенность, что США находятся в сильной позиции для заключения «отличной сделки». В своем аккаунте в соцсетях президент написал, что его главное требование остается неизменным — Иран не должен получить возможность создать ядерное оружие.

Официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани в ответ заявила:

«Мы не хотим, чтобы нас снова атаковали, но если такие атаки произойдут, мы ответим жестче, чем прежде».

Двухнедельное перемирие, объявленное Трампом 7 апреля, истекает вечером 22 апреля по вашингтонскому времени. Второй раунд переговоров планировался в Исламабаде при посредничестве Пакистана, однако его проведение остается под вопросом. Иран ранее заявлял, что не пойдет на переговоры до снятия морской блокады. При этом иранский чиновник сообщил Reuters, что Тегеран «позитивно рассматривает» свое участие в переговорном процессе, но настаивает на признании за ним права обогащать уран.

Ранее сообщалось, что Иран отказался направлять делегацию в Исламабад, пока США не снимут морскую блокаду Ормузского пролива. Тогда же Трамп опять пригрозил уничтожить все иранские электростанции и мосты, если Тегеран не примет американские условия сделки.