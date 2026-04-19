Tasnim: Иран отказывается от переговоров с США. Трамп грозит ударами. «Перемирие очень хрупкое» — эксперт

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в Исламабаде после прибытия на переговоры с иранскими официальными лицами. 11 апреля 2026 года. Фото: AP Photo / Jacquelyn Martin

Тегеран не намерен отправлять переговорную делегацию в Исламабад, где на завтра запланирована американо-иранская встреча, утверждает Tasnim. По данным информагентства исламской республики, Иран не согласится на переговоры до тех пор, пока США не снимут морскую блокаду Ормузского пролива.

Стороны продолжили обмениваться сообщениями через пакистанского посредника после первого раунда переговоров, отмечается в сообщении:

«Этот обмен фактически является продолжением того же процесса, который шел в рамках первого раунда переговоров — процесса, который в итоге завершился безрезультатно из-за чрезмерных требований и амбиций американской стороны».

Официально в Иране отказ от завтрашней встречи пока не подтверждали. Несколько часов назад президент США, в свою очередь, объявил, что Вашингтон уже отправил своих представителей в Исламабад. В состав делегации вошли спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

«Мы предлагаем очень честную и разумную СДЕЛКУ, и я надеюсь, что они ее примут, потому что если нет, Соединённые Штаты уничтожат каждую электростанцию и каждый мост в Иране. ХВАТИТ ИГРАТЬ В ДОБРОГО ПАРНЯ! Они уступят быстро и легко, а если не примут СДЕЛКУ, для меня будет честью сделать то, что должно было быть сделано с Ираном другими президентами за последние 47 лет. ПРИШЛО ВРЕМЯ ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ УБИЙСТВЕННОЙ МАШИНЕ ИРАНА!», — написал Дональд Трамп.

Американский лидер обвинил Тегеран в нарушении соглашения о прекращении огня: иранские силы обстреляли французское и британское суда. Накануне два торговых судна сообщили о том, что их атаковали при попытке пройти через Ормузский пролив, после того как Иран заявил о возобновлении блокады. При этом власти страны открыли пролив для коммерческого судоходства лишь днем ранее.

В разговоре с The Insider востоковед и эксперт NEST Centre Руслан Сулейманов обратил внимание на противоречивость заявлений представителей Тегерана:

«Это свидетельствует о том, что единства в руководстве Исламской Республики в настоящий момент не наблюдается. Есть разные точки зрения, и по-прежнему часть иранского эстеблишмента, а именно представители Корпуса стражей исламской революции, настаивают на продолжении блокады и даже военных действий. Но, учитывая уже достигнутое соглашение о прекращении огня и общее понимание того, что война не ведёт ни к какому политическому или военному результату, судя по всему, переговоры будут продолжены. В целом переговорный процесс и так продолжается, потому что намеченные на завтра консультации в Исламабаде — это лишь его часть. Переговорный процесс идёт в принципе независимо от того, встретятся представители США и Ирана в Пакистане или нет. Так что пока мы исходим из того, что он продолжается. Двухнедельное перемирие также остаётся в силе, никто из него не выходил, но это очень хрупкая конструкция, и в любой момент она может быть нарушена, что, в общем, уже происходит. Но я полагаю, что всё-таки есть шансы на продление этого перемирия по истечении двухнедельного срока».

Срок перемирия выйдет послезавтра, 21 апреля. Ормузский пролив оказался фактически заблокирован сразу после начала американо-израильской военной операции против Ирана, в конце февраля. Через этот морской путь проходило около пятой части мировых поставок нефти.

Статьи по теме

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. На штурм с VPN. Как блокировка Telegram помешала российским военным
  5. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля

