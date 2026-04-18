Контейнеровоз и индийский супертанкер были обстреляны при попытке пройти через Ормузский пролив

Два торговых судна сообщили о том, что их обстреляли при попытке пройти по Ормузскому проливу, после того как Иран заявил о возобновлении блокады морского пути.

Согласно данным британского Управления морских торговых операций (UKMTO), VLCC-танкер под индийским флагом был обстрелян двумя катерами Корпуса стражей Иранской революции. Радиосвязь между судами не устанавливалась. Инцидент произошел в 20 морских милях (около 37 км) к северо-востоку от Омана около 9:20 UTC (12:20 МСК). Сейчас экипаж и само судно находятся в безопасности.

Как выяснил The Insider с помощью сервиса Starboard Maritime Intelligence, обстрелян был супертанкер SANMAR HERALD (IMO: 9330563) - в предполагаемое время обстрела он находился в месте, указанном UKMTO, после чего развернулся и пошел обратно по направлению к Персидскому заливу. Танкер сменил название и в данный момент называется INDIANSHIPINDIANCREW («ииндийское судно, индийский экипаж»), выяснил The Insider.