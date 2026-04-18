Контейнеровоз и индийский супертанкер были обстреляны при попытке пройти через Ормузский пролив

Два торговых судна сообщили о том, что их обстреляли при попытке пройти по Ормузскому проливу, после того как Иран заявил о возобновлении блокады морского пути.
Согласно данным британского Управления морских торговых операций (UKMTO), VLCC-танкер под индийским флагом был обстрелян двумя катерами Корпуса стражей Иранской революции. Радиосвязь между судами не устанавливалась. Инцидент произошел в 20 морских милях (около 37 км) к северо-востоку от Омана около 9:20 UTC (12:20 МСК). Сейчас экипаж и само судно находятся в безопасности.
Как выяснил The Insider с помощью сервиса Starboard Maritime Intelligence, обстрелян был супертанкер SANMAR HERALD (IMO: 9330563) - в предполагаемое время обстрела он находился в месте, указанном UKMTO, после чего развернулся и пошел обратно по направлению к Персидскому заливу. Танкер сменил название и в данный момент называется INDIANSHIPINDIANCREW («ииндийское судно, индийский экипаж»), выяснил The Insider.
Второе пострадавшее судно — контейнеровоз. TankerTrackers сообщает, что оно также шло под флагом Индии. По сообщению UKMTO, он попал под обстрел около 11:25 UTC (14:25 МСК), примерно в 25 морских милях к северо-востоку от Омана. Судно было поражено неизвестным снарядом, в результате чего повреждения получили некоторые контейнеры.
На видеозаписи показано, что во время первого удара восемь судов под индийским флагом пытались пройти через центральную часть Ормузского пролива. Однако, по всей видимости, после обстрелов они были вынуждены изменить курс и вернуться на запад, пролив прошел только один. В то же время суда, следовавшие ближе к побережью Омана, смогли продолжить движение и пройти пролив.
Ранее Иран вновь закрыл Ормузский пролив для коммерческого судоходства спустя менее суток после того, как глава МИД Ирана Аббас Арагчи объявил о частичном открытии пролива в рамках прекращения огня. Иран обвинил США в «пиратстве» из-за того, что США сохранили блокаду иранских портов, несмотря на открытие пролива. В Центральном штабе заявили, что пролив останется под жестким контролем до тех пор, пока США «не отменят ограничения на свободное передвижение судов из Ирана в пункты назначения и из других стран в Иран».
Инциденты произошли на фоне возобновившихся торговых связей между Индией и Ираном: 13 апреля Индия получила первую за семь лет партию иранской нефти. По данным СМИ, это событие стало сигналом постепенного возобновления нефтяной торговли между Нью-Дели и Тегераном на фоне глобальной нестабильности на энергетических рынках.