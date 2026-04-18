Обстрелянный Ираном индийский супертанкер в Ормузском проливе сменил название на «индийское судно, индийский экипаж»

Индийский супертанкер SANMAR HERALD (IMO: 9330563), подвергшийся обстрелу при попытке пройти Ормузский пролив, сменил название на INDIANSHIPINDIANCREW («индийское судно, индийский экипаж»), выяснил The Insider с помощью сервиса Starboard Maritime Intelligence.

По данным UKMTO, инцидент произошел около 9:20 UTC (12:20 мск) примерно в 20 морских милях к северо-востоку от Омана. К нефтяному танкеру приблизились два катера Корпуса стражей исламской революции, после чего по судну был открыт огонь. Радиосвязь между судами и катерами не устанавливалась.

Судно было обстреляно, несмотря на соблюдение условий, выдвинутых иранской стороной для прохода через пролив.

Инцидент произошел на фоне возобновившихся торговых связей между Индией и Ираном: 13 апреля Индия получила первую за семь лет партию иранской нефти. По данным СМИ, это событие стало сигналом постепенного возобновления нефтяной торговли между Нью-Дели и Тегераном на фоне глобальной нестабильности на энергетических рынках.

Также 18 апреля был обстрелян контейнеровоз. TankerTrackers сообщает, что оно также шло под флагом Индии. По данным UKMTO, инцидент произошел около 11:25 UTC (14:25 мск) примерно в 25 морских милях к северо-востоку от Омана. Судно было поражено неизвестным снарядом, в результате чего повреждения получили некоторые контейнеры.