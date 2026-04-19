Иран сохранил до 70% баллистических ракет и примерно 40% запаса беспилотников — NYT

The Insider
Макеты иранских ракет на выставке в Тегеране, март 2026. Фото: AFP

Макеты иранских ракет на выставке в Тегеране, март 2026. Фото: AFP

Иран сохранил до 70% от своих довоенных запасов баллистических ракет, пишет The New York Times со ссылкой на данные американской разведки и военных чиновников. Кроме того, Тегеран сохранил примерно 60% пусковых установок и около 40% беспилотников. Часть вооружений были спрятаны в пещерах и бункерах, и сейчас иранцы извлекают их оттуда, в том числе из-под развалин, оставшихся после бомбардировок.

Как отмечает газета, сохранившихся у Ирана вооружений вполне достаточно, чтобы контролировать Ормузский пролив: хотя американские корабли сбивают дроны, у торговых судов практически нет средств защиты от них.

По данным NYT, к тому моменту, когда 8 апреля Тегеран и Вашингтон заключили соглашение о двухнедельном прекращении огня, Иран имел доступ примерно к половине своих пусковых установок баллистических ракет. С тех пор, по имеющимся данным, удалось извлечь из-под земли еще 100 пусковых установок.

17 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран разрешит коммерческим судам свободный проход по Ормузскому проливу «в соответствии с режимом прекращения огня в Ливане». Уже на следующий день иранские власти вновь заявили, что закрывают пролив, и обвинили США в «пиратстве» из-за того, что американские силы продолжили блокаду иранских портов.

