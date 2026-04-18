Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

76.05

EUR

89.63

OIL

97.22

Поддержите нас

360

 

 

 

 

 

Новости

Иран вновь перекрыл Ормузский пролив, обвинив США в «пиратстве» из-за блокады портов

The Insider
Иллюстрация к материалу

Иран вновь закрыл Ормузский пролив для коммерческого судоходства спустя менее суток после того, как глава МИД Ирана Аббас Арагчи объявил о частичном открытии пролива в рамках прекращения огня. Об этом сообщает иранское госагентство Tasnim со ссылкой на пресс-секретаря Центрального штаба иранской армии Хатама аль-Анбия.

Иран обвинил США в «пиратстве» из-за того, что США сохранили блокаду иранских портов, несмотря на открытие пролива. В Центральном штабе заявили, что пролив останется под жестким контролем до тех пор, пока США «не отменят ограничения на свободное передвижение судов из Ирана в пункты назначения и из других стран в Иран».

На этом фоне, как сообщает Reuters, США решили продлить лицензию на покупку подсанкционной российской нефти — она будет действовать с 17 апреля по 16 мая.

«По мере ускорения переговоров (с Ираном) Казначейство хочет обеспечить доступ нефти для тех, кому она нужна», — заявил представитель Министерства финансов США.

Предыдущая лицензия истекла 11 апреля, и первоначально США отказались ее продлевать. 

Ормузский пролив оказался фактически закрыт с 28 февраля — после начала совместной военной операции США и Израиля против Ирана. После этого США объявили о морской блокаде иранских портов 14 апреля. Через эту узкую водную артерию проходит около пятой части мировой торговли нефтью и сжиженным газом, а ее блокада привела к резкому росту цен на энергоносители и практически остановила судоходство в районе Персидского залива.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. На штурм с VPN. Как блокировка Telegram помешала российским военным

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте