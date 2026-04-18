Иран вновь перекрыл Ормузский пролив, обвинив США в «пиратстве» из-за блокады портов

Иран вновь закрыл Ормузский пролив для коммерческого судоходства спустя менее суток после того, как глава МИД Ирана Аббас Арагчи объявил о частичном открытии пролива в рамках прекращения огня. Об этом сообщает иранское госагентство Tasnim со ссылкой на пресс-секретаря Центрального штаба иранской армии Хатама аль-Анбия.

Иран обвинил США в «пиратстве» из-за того, что США сохранили блокаду иранских портов, несмотря на открытие пролива. В Центральном штабе заявили, что пролив останется под жестким контролем до тех пор, пока США «не отменят ограничения на свободное передвижение судов из Ирана в пункты назначения и из других стран в Иран».

На этом фоне, как сообщает Reuters, США решили продлить лицензию на покупку подсанкционной российской нефти — она будет действовать с 17 апреля по 16 мая.

«По мере ускорения переговоров (с Ираном) Казначейство хочет обеспечить доступ нефти для тех, кому она нужна», — заявил представитель Министерства финансов США.

Предыдущая лицензия истекла 11 апреля, и первоначально США отказались ее продлевать.

Ормузский пролив оказался фактически закрыт с 28 февраля — после начала совместной военной операции США и Израиля против Ирана. После этого США объявили о морской блокаде иранских портов 14 апреля. Через эту узкую водную артерию проходит около пятой части мировой торговли нефтью и сжиженным газом, а ее блокада привела к резкому росту цен на энергоносители и практически остановила судоходство в районе Персидского залива.