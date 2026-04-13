США начали блокаду Ормузского пролива, а Трамп предупредил, что «иранские быстроходные катера» будут уничтожаться

Американская морская блокада Ормузского пролива вступила в силу в понедельник. Для обеспечения операции в районе сосредоточено более 15 военных кораблей США, сообщает The Wall Street Journal. Британское агентство UK Maritime Trade Operations, аффилированное с Королевским ВМФ, подтвердило введение ограничений на доступ судов к иранским портам и прибрежным зонам вдоль Персидского и Оманского заливов, а также части Аравийского моря.

Трамп опубликовал в Truth Social пост с угрозой в адрес иранских судов:

«Военно-морской флот Ирана лежит на дне океана, полностью уничтожен — 158 кораблей. Мы не тронули лишь небольшое количество так называемых быстроходных катеров, потому что не считали их серьезной угрозой. Предупреждаю: если любой из этих кораблей окажется в зоне нашей блокады, он будет немедленно уничтожен — теми же методами, которые мы применяем против наркоторговцев на море. Быстро и жестоко. P.S. 98,2% наркотиков, попадавших в США по морю, остановлены!»

Иран предупредил, что ни один порт в Персидском заливе и Оманском море не будет в безопасности, если под угрозой окажутся его собственные порты. Военно-морские силы КСИР заявили, что любое приближение военных судов к Ормузскому проливу будет расценено как нарушение режима прекращения огня. Пакистанский премьер-министр Шахбаз Шариф сообщил, что прилагает усилия для урегулирования разногласий между Вашингтоном и Тегераном после того, как переговоры в Исламабаде зашли в тупик. Великобритания и Франция отказались участвовать в блокаде.

Блокада стала ответом на срыв переговоров в Исламабаде. Делегация США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом провела за столом более 21 часа, однако договориться о прекращении ядерной программы Ирана, как того требуют американцы, не удалось. Помимо этого, Тегеран требовал контроля над Ормузским проливом, выплаты репараций и полного прекращения огня в регионе.

Отмечается, что блокада фактически перекрывает Ирану основной маршрут нефтяного экспорта, а в целом через пролив обычно проходит около пятой части мировых поставок нефти.

Как отметил в беседе с The Insider военный эксперт Давид Шарп, в техническом плане у США не должно возникнуть проблем с установкой блокады: