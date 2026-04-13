Ящур стал причиной массового забоя скота в РФ. Он мог попасть в страну через корма из Германии — СМИ

The Insider
Фото: «Народное телевидение Сибири»

Массовый забой скота в ряде российских регионов провели из-за вспышки ящура, пишет издание «Люди Байкала» со ссылкой на неназванных собеседников. По их словам, официально об обнаружении опасного и быстро распространяющегося заболевания не сообщили из-за угрозы запрета экспорта мяса и молока из страны.

Как утверждает один из источников, близкий к руководству Горного Алтая, в начале года глава республики Андрей Турчак объявил чиновникам о вспышке ящура, однако запретил говорить об этом публично со ссылкой на федеральные власти. Несколькими днями ранее руководство региона ввело полный запрет на ввоз и вывоз сельхозживотных и на их забой.

Через несколько недель о вспышке якобы пастереллеза предупредили власти соседних регионов, в том числе Алтайского края, где в феврале–марте забили почти 80 тысяч голов скота. На фоне изъятия скота из личных подсобных хозяйств в Новосибирской области вспыхнули фермерские протесты. Собеседники издания из числа близких к региональным властям подтвердили, что причиной стал ящур.

Около года назад ряд российских предприятий, в том числе московское ООО «Кормовит», краснодарское ООО «Шауманн агри» и кузбасское ООО «ТК Медеус», закупили у немецких компаний корма и добавки для скота. Речь идет более чем о 50 таких поставках, проведенных, несмотря на вспышку ящура в Германии впервые за 37 лет и запрет российских властей ввозить из страны скот, мясо и сперму сельскохозяйственных животных и кормов для них. Ближайшая к ЕС страна, где в 2024 году зарегистрировали очаги ящура, — Турция, сообщал Россельхознадзор со ссылкой на Всемирную организацию здоровья животных.

Осенью 2025-го о вспышке ящура сообщили в Монголии, которая граничит с Забайкальским краем и Республикой Алтай. Уже в апреле вирус обнаружили в китайских провинции Гансу и Синьцзян-Уйгурском автономном округе, который граничит с Горным Алтаем.

Как полагает один из новосибирских аграриев, в ближайшее время власти могут заставить фермеров избавиться и от заготовленных кормов, что приведет к дополнительным убыткам. Установленная компенсация за изъятый скот в размере до 173 рублей за килограмм живого веса покрывает около половины рыночной стоимости, отмечают в новосибирском отделении «Яблока».

«Даже после получения разовой выплаты изъятие каждой головы оборачивается для хозяйства прямым убытком — по нашим оценкам, не менее 65 тысяч рублей с одной головы крупного рогатого скота. Пострадавшие владельцы скота также заявляют о прямых убытках и недостаточных компенсациях», — говорится в обращении партии к региональному парламенту.

Telegramhttps://t.me/C_agriculture/7707

Накануне журналисты «Народного телевидения Сибири» опубликовали кадры из села Новоключи, где, по словам очевидцев, убитые животные до сих пор лежат на земле в местном скотомогильнике. 

На прошлой неделе группа активистов в очередной раз попыталась попасть на личный прием к главе регионального Минсельхоза Андрею Шинделову, однако чиновник от встречи с группой отказался.

