Власти Китая заявили, что ящур попал в страну через северо-западную границу

The Insider
Иллюстрация к материалу

Китай усилил контроль на границах и начал массовый забой скота из-за вспышки ящура, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Минсельхоза КНР. 

На северо-западе страны — в провинции Ганьсу и Синьцзян-Уйгурском автономном районе — зафиксированы очаги заболевания среди 6 229 голов крупного рогатого скота. Специалисты уже приступили к уничтожению животных и дезинфекции зараженных территорий. 

Как пишет издание, власти в понедельник заявили, что вспышка проникла в Китай через северо-западную границу — регион, который граничит с Казахстаном, Монголией, Россией и другими странами.

Речь идет о штамме SAT-1, ранее не выявлявшемся в Китае: он распространен в Африке и с 2025 года начал распространяться на Ближнем Востоке и в Южной Азии. Эксперты отмечают, что существующие в стране вакцины против других типов ящура не защищают от этого варианта.

На фоне вспышки пограничным регионам, включая Синьцзян и Ганьсу, поручено усилить патрулирование и пресекать нелегальный ввоз животных. Власти также ускорили разработку вакцин — первые препараты могут появиться уже в течение месяца.

В России как минимум шесть регионов страны объявили о массовом изъятии и забое скота — официально под предлогом борьбы с пастереллезом. Эксперты, однако, указывают, что пастереллез не требует массового уничтожения животных и хорошо поддается лечению. Признание вспышки ящура могло бы повлечь ограничения на российский экспорт мясной и молочной продукции, в том числе в Китай.

По данным источников «Таких дел» в агробизнесе, в Россию проник новый штамм заболевания, которого прежде в стране не было, и уже применявшиеся вакцины от него не защищают — то есть ситуация похожа на ту, которая развивается сейчас в Китае.

