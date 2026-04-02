Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

587

 

 

 

 

 

Новости

В Китае зафиксированы вспышки заболеваемости ящуром серотипа SAT1 среди скота, для их предотвращения в КНР нет соответствующей вакцины

The Insider
Иллюстрация к материалу

Министерство сельского хозяйства Китая зафиксировало вспышки ящура серотипа SAT1 в двух стадах крупного рогатого скота — в провинции Ганьсу и Синьцзян-Уйгурском автономном районе, сообщает Reuters. Из 6 229 животных в обоих хозяйствах зараженными оказались 219 голов.

Местные власти Синьцзяна и Ганьсу ввели карантин, приступили к уничтожению больных животных и проведению дезинфекционных мероприятий. По данным отраслевых аналитиков, это первый в истории Китая случай проникновения серотипа SAT1 на территорию страны.

Особую обеспокоенность вызывает то, что существующие вакцины, применяемые в китайском животноводстве, не обеспечивают защиты от этого штамма. Серотип SAT1 прежде фиксировался преимущественно в Африке и на Ближнем Востоке.

На фоне предполагаемой вспышки ящура в России как минимум шесть регионов страны объявили о массовом изъятии и забое скота — официально под предлогом борьбы с пастереллезом. Эксперты, однако, указывают, что пастереллез не требует массового уничтожения животных и хорошо поддается лечению. Признание вспышки ящура могло бы повлечь ограничения на российский экспорт мясной и молочной продукции, в том числе в Китай.

По данным источников «Таких дел» в агробизнесе, в Россию проник новый штамм заболевания, которого прежде в стране не было, и уже применявшиеся вакцины от него не защищают — то есть ситуация похожа на ту, которая развивается сейчас в Китае.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте