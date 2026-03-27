Инвесторы скупают опционы на нефть по $150 из-за войны на Ближнем Востоке. «Высокие цены могут спровоцировать глобальную рецессию» — эксперт

Трейдеры скупают опционы на нефть марки Brent, делая ставку на то, что к концу апреля она может подорожать минимум до $150 за баррель, пишет агентство Reuters. Сейчас она торгуется на уровне $110 с поставкой в мае. Показатель подскочил почти на 50% с конца февраля, когда Израиль и США начали военную операцию против Ирана, из-за чего Тегеран фактически заблокировал Ормузский пролив.

За последние недели ставки на то, что баррель будет стоить дороже $150, выросли в 10 раз, свидетельствуют данные рынка. Открытый интерес по опционам с исполнением в апреле, позволяющим купить нефть по $150 за баррель, вырос до 28 941 контракта. Каждый из них соответствует 1000 баррелей нефти, что по текущим ценам — почти $3 млрд. Месяц назад таких контрактов было чуть больше 3 тысяч. Несмотря на рост ставок на нефть по $150 за баррель, наибольший открытый интерес сохраняется по опционам на покупку нефти по $100 — 61,5 тысячи контрактов.

В разговоре с The Insider экономист Татьяна Михайлова назвала опционы страховкой от неопределенности:

«Если число опционов со страйком $150 растет, это значит, что участники рынка рассматривают такой сценарий как возможный. Это не означает, что он обязательно реализуется, и даже не обязательно значит, что вероятность такого сценария в глазах рынка растет. Но, скорее всего, она все-таки растет. Просто участники считают важным от этого застраховаться. Консенсус в целом такой: если нефть по $150 продержится какое-то продолжительное время, это может спровоцировать глобальную рецессию, поскольку топливо — компонент цены всех товаров».

По словам эксперта, если высокие цены сохранятся лишь на короткое время, то последствия для стран будут минимальными, так как они обладают резервами для сглаживания роста. Исторический максимум был зафиксирован в 2008 году на уровне $147 за баррель.