Россия продает нефть без дисконта или даже с премией на фоне возросшего спроса — вице-премьер Новак

Россия продает нефть и нефтепродукты с нулевым дисконтом или даже с премией из-за возросшего спроса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке и дефицитом энергоносителей. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, передает агентство «Интерфакс».

По словам Новака, российский экспорт и ранее реализовывался в полном объеме. Он утверждает, что у Москвы не было проблем с отсутствием спроса. 

«По сути, это вопрос дисконта и рыночных отношений. Поэтому сегодня, когда есть дефицит на рынке, наши нефть и нефтепродукты востребованы, и, как мы видим, дисконты снизились, а по отдельным направлениям теперь продажа идет даже с премией. Это касается и нефти, и нефтепродуктов», — сказал он журналистам. 

На фоне операции Израиля и США против Ирана и перебоев с поставками нефти из региона доходы России от экспорта нефти действительно выросли вдвое — со $135 млн до $270 млн в день, а объемы поставок достигли рекордного максимума за последние четыре года. 

Война на Ближнем Востоке спровоцировала спрос на российскую продукцию (США даже временно сняли с ее продажи санкционные ограничения) и рост цен на нее. Например, если в феврале средняя экспортная цена нефти была $41,5 за баррель, в марте в отдельные дни она достигала $100. Экономисты в разговоре с The Insider также отмечали, что эта война «выгодна России во всех отношениях». 

Заявление Новака о том, что экспорт «и так реализовывался в полном объеме», однако, спорно. До начала войны с Ираном добыча нефти в России снижалась, а объемы непроданных энергоносителей росли. Так, к началу февраля совокупный объем российской нефти на судах по всему миру достиг 143 млн баррелей — почти вдвое больше, чем годом ранее. Эта нефть не могла найти своих покупателей из-за санкционного давления, что свидетельствовало о трудностях с поиском покупателей и продажей, писало агентство Bloomberg. 

