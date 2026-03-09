Президент Ирана Пезешкиан созвонился с президентом Азербайджана Алиевым и обещал провести расследование удара по Нахичевани

Президент Ирана Масуд Пезешкиан провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он заявил, что Иран не причастен к падению дрона на территории азербайджанского эксклава Нахичевань, и пообещал провести расследование инцидента. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского президента.

«Президент Масуд Пезешкиан выразил благодарность главе государства за визит в посольство Ирана в Азербайджане, где тот выразил соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Али Хаменеи и многих мирных жителей, а также за намерение оказать гуманитарную помощь Ирану», — говорится в сообщении.

Утром 5 марта стало известно о падении иранских беспилотников в Нахичевани — азербайджанском эксклаве на границе с Ираном. По данным МИД Азербайджана, один дрон упал на здание терминала международного аэропорта Нахичевани, второй — рядом со школой в селе Шакерабад. В результате пострадали два человека. В связи с инцидентом посол Ирана был вызван в азербайджанский МИД.

Тогда Алиев заявил, что рассматривает произошедшее как теракт против Азербайджана, и потребовал от Тегерана разъяснений и извинений. По его словам, вооруженным силам страны поручено подготовить ответные меры. В Иране, однако, отрицают запуск беспилотников и утверждают, что произошедшее могло быть «провокацией, организованной сионистским режимом». Позднее Азербайджан вывел дипломатический персонал из Ирана.