Минобороны Азербайджана объяснило понятие объявленной «мобилизации номер один»: призыв резервистов и боевая готовность

Минобороны Азербайджана разъяснило значение термина «мобилизация номер один», упомянутого президентом страны Ильхамом Алиевым на заседании Совета безопасности республики. Согласно опубликованной министерством карточке, этот режим предполагает перевод вооруженных сил в полную боевую готовность, призыв военнослужащих запаса и выдвижение воинских частей на боевые позиции или в назначенные районы.

Алиев уточнил, что в состояние «мобилизации номер один» приведены Министерство обороны, Государственная пограничная служба и все силы специального назначения, которые должны быть готовы к проведению любых операций. При этом президент особо подчеркнул: Азербайджан не участвует и не будет участвовать в операциях против Ирана.

Поводом для экстренного заседания Совбеза и объявления максимальной боевой готовности стала атака иранских беспилотников 5 марта. Согласно данным Минобороны Азербайджана, четыре дрона были направлены в сторону Нахичеванского региона — один из них азербайджанским силам удалось сбить, остальные три поразили объекты гражданской инфраструктуры. Один аппарат врезался в здание терминала международного аэропорта Нахичевань, другой — упал рядом со школой в селе Шакарабад. Баку оставил за собой право на ответные меры и потребовал от Тегерана официальных извинений и наказания виновных.