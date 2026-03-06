Минобороны Азербайджана объяснило понятие объявленной «мобилизации номер один»: призыв резервистов и боевая готовность

Минобороны Азербайджана разъяснило значение термина «мобилизация номер один», упомянутого президентом страны Ильхамом Алиевым на заседании Совета безопасности республики. Согласно опубликованной министерством карточке, этот режим предполагает перевод вооруженных сил в полную боевую готовность, призыв военнослужащих запаса и выдвижение воинских частей на боевые позиции или в назначенные районы.
Алиев уточнил, что в состояние «мобилизации номер один» приведены Министерство обороны, Государственная пограничная служба и все силы специального назначения, которые должны быть готовы к проведению любых операций. При этом президент особо подчеркнул: Азербайджан не участвует и не будет участвовать в операциях против Ирана.
Поводом для экстренного заседания Совбеза и объявления максимальной боевой готовности стала атака иранских беспилотников 5 марта. Согласно данным Минобороны Азербайджана, четыре дрона были направлены в сторону Нахичеванского региона — один из них азербайджанским силам удалось сбить, остальные три поразили объекты гражданской инфраструктуры. Один аппарат врезался в здание терминала международного аэропорта Нахичевань, другой — упал рядом со школой в селе Шакарабад. Баку оставил за собой право на ответные меры и потребовал от Тегерана официальных извинений и наказания виновных.
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту удара, а МИД вызвал посла Ирана для вручения ноты протеста. По уточненным данным, пострадали четыре человека — трое сотрудников аэропорта и один пассажир. Иранская сторона отвергла свою причастность к инциденту: заместитель министра иностранных дел Казем Гарибабади заявил, что Тегеран не наносит ударов по соседним странам, а Генеральный штаб возложил ответственность за произошедшее на Израиль.
Инцидент произошел на фоне масштабной эскалации на Ближнем Востоке: с конца февраля 2026 года США и Израиль наносили удары по иранской территории, в ответ на которые Иран атаковал объекты в регионе. Тегеран традиционно поддерживает Армению. Известно, что Азербайджан начал выводить весь дипломатический персонал из Ирана, но при этом официальные лица утверждают, что Баку не собирается вступать в войну.