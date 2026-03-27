Суд конфисковал платформу по продаже автомобилей CarPrice в рамках дела против Александра Галицкого

Тверской суд Москвы в рамках дела против бывшего члена совета директоров Альфа-банка, инвестора Александра Галицкого постановил изъять в доход государства платформу по продаже автомобилей CarPrice. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, которые присутствовали при оглашении решения, конфискованы также акции и доли, принадлежащие владельцу группы «Ланит» Филиппу Генсу и совладельцу «Айтеко» Шамилю Шакирову, в неназванных организациях.

По мнению суда, изъятые активы использовались для финансирования Галицкого и его венчурного фонда Almaz Capital Partners — ранее в марте они были признаны «экстремистским объединением».

Кроме того, суд изъял доли еще в семи компаниях, оформленных на третьих лиц. В иске Генпрокуратуры не было такого требования, однако в материалах надзорного ведомства, предоставленных суду, были перечислены физические лица и организации, которые предположительно могут быть номинальными владельцами недвижимости, автомобилей, долей в коммерческих предприятиях, акций, контролируемых Галицким.

«По отношению к третьим лицам суд фактически применил меры ответственности в отсутствие заявленных к ним требований и без привлечения их к участию в деле», — подтвердила «Ведомостям» адвокат Галицкого Кира Корума.

По словам собеседников «Ведомостей», решение суда подлежит немедленному исполнению. Суд также удовлетворил обеспечительные меры, согласно которым Галицкому запрещен выезд за границу.

Генпрокуратура России обвинила Галицкого и его фонд в финансировании украинских компаний, производящих оружие, боеприпасы и БПЛА для ВСУ. Надзорное ведомство утверждает, что на эти цели была выделена сумма в $50 млн. Бизнесмен это отрицает, утверждая, что Almaz Capital Partners инвестирует только в гражданские проекты.

Несколько месяцев назад Александр Галицкий также оказался в центре семейного скандала: его бывшая жена Алия Галицкая подала иск о разделе имущества, после чего суд арестовал активы инвестора. Вскоре на Алию завели дело о клевете и вымогательстве $150 млн у бывшего мужа. Галицкую задержали; после того как суд постановил отправить ее в СИЗО, женщина покончила с собой. Вскоре дело против нее закрыли, а судью, принявшего решение об аресте, отправили в отставку.

