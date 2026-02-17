Регулировали-регулировали, да не вырегулировали. Почему в ЕС возник дефицит лекарств и как с этим бороться

В специальном отчете 2025 года Европейская счетная палата указывает на проблемы с различиями формата уведомлений о рисках перебоев поставок и фрагментарностью данных о запасах лекарств. Информация о дефиците препарата приходит слишком поздно, когда пространство для маневра уже сильно ограничено.

Медики и фармацевты вынуждены в сжатые сроки искать альтернативы, перераспределять запасы и пересматривать схемы лечения, ориентируясь на неполные данные. Дефицит формируется самой цепочкой поставок: ситуация на рынке меняется быстрее, чем обновляется информация.

Основные причины перебоев

Сбои, ведущие к дефициту, могут происходить на любом этапе цепочки поставок — от производства активных фармацевтических субстанций до продажи на местах, которые могут усложнять законодательные и рыночные ограничения.

В учредительном документе Альянса по критически важным лекарственным средствам (Critical Medicines Alliance), созданного Еврокомиссией для анализа уязвимостей фармпроизводства, прямо говорится о необходимости выявлять и устранять слабые места в цепях поставок. Особое внимание уделяется препаратам приоритетного значения для здравоохранения, где зависимость от небольшого числа производителей действующих веществ делает рынок более чувствительным к сбоям.

Производство и контроль качества

В отчете Фармацевтической группы Евросоюза за 2022 год основными причинами дефицита названы «нарушение или приостановка производственного процесса, введение квот со стороны площадки и неожиданный рост спроса на лекарственные средства, в том числе в сегменте педиатрических форм антибиотиков».

Перебои обычно возникают, когда проверки выявляют отклонения от стандартов. Тогда компании ставят выпуск на паузу, отзывают уже готовые партии или останавливают отдельные линии.

Дефицит случается и в результате пересмотра регистрационных досье, ужесточения контроля примесей и обновления критериев фармаконадзора. Это часто требует технической модернизации производств. Дополнительные требования делают выпуск дешевых препаратов менее выгодным.

Доступность фармацевтических субстанций

Второй фактор уязвимости связан с производством активных фармацевтических ингредиентов (API — Active Pharmaceutical Ingredients), которые используются в готовых препаратах. Такие субстанции производят всего в нескольких регионах. Сбой на этом уровне автоматически отражается на доступности конечного продукта по всей территории ЕС.

Уязвимость цепочек лекарственных производств на этапе создания API отмечается в комментарии Еврокомиссии о зависимости ЕС от импорта препаратов и веществ. Часть лекарств и их компонентов поступает в ЕС из третьих стран, поскольку европейское производство недостаточно развито. Поэтому перебои импорта увеличивают риски для всей системы.

Закупки и цены

Еще одна причина дефицита — государственный контроль стоимости препаратов. В большинстве стран ЕС лекарства закупают по системе референтного ценообразования и через тендеры, где выигрывает самый дешевый вариант. В случае с базовыми массовыми препаратами такая модель приводит к устойчивому сжатию маржи. Со временем часть производителей выходит из этого сегмента, и поставки концентрируются у ограниченного числа игроков.

Фармацевтическое сообщество называет государственное регулирование цен одной из ключевых причин дефицита лекарств — наряду с перебоями в производстве. В ситуации, когда поставки зависят от одного-двух игроков, даже локальный сбой мгновенно становится проблемой всей сферы. Дефицит возникает из-за самого устройства рынка: ориентация на минимальную цену сокращает пространство для прихода новых поставщиков и накопления страховых запасов.

Национальные барьеры

Если препарат получил общеевропейское разрешение на реализацию, это еще не означает, что он реально появится в продаже во всех странах ЕС. Национальные рынки остаются в ведении местных властей, которые регулируют все процессы — от формирования требований к маркировке и упаковке до коммерческого запуска. Это приводит к тому, что страны конкурируют за поставки, а не компенсируют друг другу нехватку медикаментов.