В сегодняшней сводке:
- На купянском направлении разворачивается «война флаговтыков» в Купянске-Узловом
- На славянском направлении фиксируется продвижение российских военных с востока к Славянску
- На южно-донецком направлении сообщается о боях на админгранице Днепропетровской и Донецкой областей
- Bloomberg: правительство Польши призывает союзников по НАТО перехватывать ракеты и беспилотники над Украиной
- Налеты на Куйбышевский и Сызранский НПЗ в Самарской области: повреждены установки переработки нефти
- OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩: из 53 известных запусков ракет «Фламінго» всего 12 завершились поражением цели
- Опубликованы первые некрологи погибшим морякам с потопленного в порту Бенгази российского корвета «Меркурий»
- Владимир Зеленский анонсировал обращение к Конгрессу США с просьбой выделить военную помощь для Украины
Обстановка на фронте
На купянском направлении разворачивается «война флаговтыков» в Купянске-Узловом.
Пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз» обратил внимание на видео с военнослужащим ВС РФ, заявляющим о контроле над Купянском-Узловым к югу от Купянска. Пророссийский военблогер Анатолий Радов в связи с этим подтверждает, что Купянск-Узловой занят российскими военными.
В свою очередь командир мотопехотного батальона 43-й ОМБр Роман Ковалëв опубликовал видео из Купянска-Узлового (геопривязка), в очередной раз заявив, что поселок находится под контролем СОУ. Украинский военный обозреватель Константин Машовец привел ссылку на видео Ковалëва и высказал мнение, что противник взял Купянск-Узловой исключительно «ртом». Исследователь под ником Playfra в то же время отмечает, что российские бойцы регулярно «просачиваются» в Купянск-Узловой, попадая под удары дронов, а украинские войска сохраняют позиции в поселке, который, по оценке исследователя, скорее относится к «серой зоне».
На славянском направлении фиксируется продвижение российских военных с востока к Славянску.
В DeepState зафиксировали продвижение ВС РФ к востоку от Славянска почти на 2 км со стороны Рай-Александровки по направлению к Ореховатке и каналу Северский Донец — Донбасс. Сама Рай-Александровка на карте проекта обозначена как почти полностью подконтрольная ВС РФ.
На южно-донецком направлении сообщается о боях на админгранице Днепропетровской и Донецкой областей.
«Сливочный каприз» сообщает о продвижении СОУ в южную часть Вишнёвого в Днепропетровской области рядом с админграцией с Донецкой областью. Согласно оценке Анатолия Радова, Вишнёвое уже несколько месяцев находится в «серой зоне». На карте DeepState это село с середины августа обозначается как подконтрольное украинским войскам.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 25 ноября 112 беспилотников типа «Шахед» (66 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». 88 БПЛА — 79%, в том числе 47 реактивных, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 18 локациях и падение обломков в 13 локациях.
До 50 возросло число пострадавших в результате удара по многоквартирному жилому дому в Запорожье, сообщил врио Запорожской ОВА Михаил Семикин. Ранее сообщалось о двух погибших.
Три человека пострадали при ударе реактивного беспилотника по Лозовой в Харьковской области накануне вечером, сообщили в ГСЧС. Загорелись нежилое здание и автомобили, повреждены жилые дома и другие транспортные средства.
Также вечером два человека, в том числе 16-летний подросток, погибли при атаке на Одесскую область, сообщили в спасательной службе. В Одесском районе погиб 41-летний мужчина, еще один человек получил ранения, повреждены производственное здание и три автомобиля. В Подольске (до 2016 года — Котовск) попадание по открытой территории повредило гараж и два автомобиля, погиб подросток 2009 года рождения. По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, 9 тысяч абонентов в регионе остались без электричества в результате вечерней атаки на энергетическое оборудование компании ДТЭК.
Один человек погиб в результате ночной атаки на Белоцерковский район Киевской области. Возникли пожары на территории предприятия и гипермаркета, загорелись два грузовика. В администрации Белоцерковской городской общины уточнили, что под ударом оказалась критическая инфраструктура, также повреждения получили ТЦ «Eпiцентр», здание почтового оператора «Нова пошта» и «другие объекты гражданского бизнеса».
При налете на Киев пострадали два человека. В Шевченковском районе беспилотник попал во двор 16-этажного жилого дома, загорелись помещения на первом и втором этажах, поврежден фасад до седьмого этажа и выбиты окна в соседних зданиях.
Один человек погиб, еще семеро получили ранения при ударе дрона по автобусу на трассе у села Фёдоровка Чугуевского района в Харьковской области утром, сообщил глава местной ОВА Олег Синегубов.
Пять человек пострадали в результате атаки на Ковельский район Волынской области, сообщили в ГСЧС. Загорелись три грузовика, два легковых автомобиля и гражданское здание.
Один человек погиб при ударах по Черниговской области. Атакам подверглись предприятия в Черниговском, Корюковском и Новгород-Северском районах, возникли пожары. Спасателям приходилось прерывать работу из-за воздушных тревог, но в итоге все возгорания были ликвидированы. В Минобороны РФ заявили о поражении промышленного предприятия в Сновске в Черниговской области, «на котором осуществлялось производство комплектующих для БПЛА».
Один человек погиб, еще пятеро пострадали при ударах по Малинской общине Житомирской области, сообщили в ГСЧС. Спасатели также эвакуировали человека из горящей кабины грузовика. Возникли пожары в нескольких местах, повреждены здания и грузовые автомобили.
В Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) один человек пострадал в результате атаки, в Минобороны РФ заявили о поражении двух локомотивов и электроподстанции.
Шесть человек, в том числе дети 5 и 11 лет, пострадали при утренней российской атаке на Запорожье. Взрывной волной и осколками повреждены жилые дома. Спасатели ликвидировали пожар в гараже и двух автомобилях. Из заблокированных квартир вывели пятерых человек, включая троих детей.
По сообщению премьер-министра Украины Сергея Корецкого, ночью основной удар был направлен на энергетическую инфраструктуру Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областей. Были атакованы подстанции, генерирующие объекты, линии электропередачи и газовая инфраструктура. Наиболее сложная ситуация, по его словам, остается в Запорожье. В Минобороны РФ заявили о поражении «электроподстанции 330 кВ» в городе.
Правительство Польши призывает союзников по НАТО начать перехватывать российские ракеты и беспилотники над Украиной. Соответствующая дискуссия состоялась, но решения по этому поводу принято не было, поскольку в таком случае альянс может стать непосредственной стороной конфликта.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 24 ноября 32 беспилотников над Белгородской, Калужской, Курской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымским полуостровом. В ночь на 25 ноября были перехвачены 305 БПЛА над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областями и Краснодарским краем.
В ночь на 25 ноября в результате налета БПЛА на Самарскую область под удар попали Куйбышевский и Сызранский нефтеперерабатывающие заводы, принадлежащие компании «Роснефть». Атаку беспилотников на регион подтвердил губернатор Вячеслав Федорищев. Он назвал ночь настоящим испытанием и заявил об отражении над регионом атак 145 беспилотников и об одном погибшем. Спутниковый сервис мониторинга пожаров NASA FIRMS зафиксировал на Куйбышевском НПЗ небольшое возгорание, а на Сызранском — масштабный пожар. Telegram-канал «Абсолютно надійне джерело» пишет, что на Куйбышевском НПЗ пожар возник в районе установок АВТ-5 и АВТ-4 (ресурс Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ подтверждает) и установки каталитического риформинга, а на Сызранском — в районе АВТ-6, а также установок каталитического риформинга, гидроочистки дизельного топлива и изомеризации. Предыдущий раз Сызранский НПЗ был атакован 15 сентября, а Куйбышевский — 22 сентября.
В результате ударов по Самарской области произошел сбой на высоковольтных линиях в Новокуйбышевске. 70 многоквартирных домов, четыре школы, два детсада и одно медучреждение остались без света, сообщила глава города Виктория Каткова. В Куйбышевском районе Самары из-за атаки было нарушено электро- и газоснабжение, а также отопление, рассказал мэр города Иван Носков. Кроме того, во всех школах района отменили первую смену, а шесть учебных заведений полностью закрыли на день.
Генштаб ВСУ подтвердил атаки на Куйбышевский и Сызранский НПЗ. По его сведениям, на Куйбышевском НПЗ поражены установки первичной переработки АВТ-4 и АВТ-5, установка риформинга и два резервуара. На Сызранском НПЗ поражены АВТ-6, установки очистки серы, каталитического риформинга, гидроочистки и изомеризации, а также два резервуара.
Украинские военные заявили, что Новошахтинский НПЗ, атакованный 23 ноября, остановил работу. Канал «Абсолютно надійне джерело» сообщил о подтвержденных спутниковыми снимками последствиях удара по Новошахтинскому НПЗ. По его оценке, повреждены обе установки первичной переработки АВТ-2,5 и установка производства битума. Резервуарный парк продолжал гореть по состоянию на 25 ноября. На соседней нефтебазе следы пожара видны на всех четырех резервуарах.
Некоторые украинские Telegram-каналы сообщали, что под удар ночью также попала ЛПДС «Самара» — линейная производственно-диспетчерская станция «Транснефти» возле поселка Просвет в Волжском районе Самарской области, но подтверждения этой информации не последовало.
OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ насчитал 53 подтвержденных по открытым источникам пуска ракет FP-5 «Фламінго» по состоянию на 24 ноября. По его оценке, 36 ракет были сбиты, пять достигли района цели, но промахнулись, еще 12 поразили цели. Таким образом, до целей долетели 17 ракет, или 32,1% выборки. Проект подчеркивает, что она не охватывает все применения «Фламінго».
Между тем украинский OSINT-проект In Factum, сопоставив инфографики аналитиков Special Kherson Cat и Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩, насчитал с 1 августа 2026 года у ракет «Нептун» 11 дней успешных поражений при росте темпа каждый месяц, а у ракет «Фламінго» — только три дня. По оценке авторов, «Нептун» применяется чаще и бьет по целям в сравнительно близких к Украине районах — Ростовской области, Краснодарском крае и Крыму, тогда как «Фламінго» используется реже и в основном для ударов по более удаленным и важным целям.
Советник президента Дмитрий Литвин отверг сообщения о перераспределении средств с программы «Фламінго» на «Нептун».
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 23 ноября по 20:00 24 ноября стало известно как минимум о семи погибших и 127 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Опубликованы некрологи капитану 3-го ранга Александру Цулину, заместителю командира корвета «Меркурий» Черноморского флота по работе с личным составом, и лейтенанту ВМФ РФ Семёну Заболотному. Согласно текстам некрологов, Цулин погиб 21 ноября «при выполнении боевой задачи в акватории Средиземного моря, в районе Бенгази», а Заболотный — «на боевом посту в ливийском порту Бенгази в результате атаки на корабль ВМФ России». Очевидно, что речь идет о пораженном БЭК корвете «Меркурий», который затонул в ливийском порту Бенгази.
Генштаб ВСУ заявил о поражении на аэродроме Саваслейка в Нижегородской области трех МиГ-31 и двух Су-34. Косвенно эту информацию подтвердил Fighterbomber, написав, что около 40% потерь российской авиации приходится на поражения самолетов на аэродромах. Еще 30% он отнес к авариям и выработке ресурса, 20% — к действиям украинской ПВО, 10% — к «дружественному огню». По утверждению автора, полноценно защищенные укрытия могли бы сократить потери самолетов на земле примерно в 10 раз.
В беспилотном подразделении Нацгвардии Украины Lasar’s Group заявили, что в ходе одной операции поразили в Запорожской области 20 единиц российской техники, в том числе 14 танков. Как сообщается, из них были уничтожены два танка и одна единица тяжелой автомобильной техники.
В ГУР заявили, что уничтожили российский разведывательно-информационный комплекс воздушно-космической обороны МРИК-КВО в Смоленской области. В украинской разведке уточнили, что комплекс мог выявлять малозаметные летательные аппараты и крылатые ракеты на расстоянии до 2500 км.
Вооружения и военная техника
Владимир Зеленский пообещал обратиться к Конгрессу США с просьбой выделить военную помощь Украине и ужесточить санкции против России, если Дональду Трампу не удастся убедить Владимира Путина прекратить огонь в ближайшие месяцы. Американист Игорь Слабых пояснил The Insider, что Конгрессу будет сложно преодолеть президентское вето, а заставить исполнительную власть действовать во исполнение законопроекта будет еще сложнее.
О главных событиях войны 24 ноября 2026 года — в предыдущей сводке: Российские военные в «котле» на северо-востоке Харьковской области, потери ВС РФ превышают 500 тысяч человек. Что происходит на фронте
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