В свою очередь командир мотопехотного батальона 43-й ОМБр Роман Ковалëв опубликовал видео из Купянска-Узлового (геопривязка), в очередной раз заявив, что поселок находится под контролем СОУ. Украинский военный обозреватель Константин Машовец привел ссылку на видео Ковалëва и высказал мнение, что противник взял Купянск-Узловой исключительно «ртом». Исследователь под ником Playfra в то же время отмечает, что российские бойцы регулярно «просачиваются» в Купянск-Узловой, попадая под удары дронов, а украинские войска сохраняют позиции в поселке, который, по оценке исследователя, скорее относится к «серой зоне».

На славянском направлении фиксируется продвижение российских военных с востока к Славянску.

В DeepState зафиксировали продвижение ВС РФ к востоку от Славянска почти на 2 км со стороны Рай-Александровки по направлению к Ореховатке и каналу Северский Донец — Донбасс. Сама Рай-Александровка на карте проекта обозначена как почти полностью подконтрольная ВС РФ.

На южно-донецком направлении сообщается о боях на админгранице Днепропетровской и Донецкой областей.

«Сливочный каприз» сообщает о продвижении СОУ в южную часть Вишнёвого в Днепропетровской области рядом с админграцией с Донецкой областью. Согласно оценке Анатолия Радова, Вишнёвое уже несколько месяцев находится в «серой зоне». На карте DeepState это село с середины августа обозначается как подконтрольное украинским войскам.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 25 ноября 112 беспилотников типа «Шахед» (66 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». 88 БПЛА — 79%, в том числе 47 реактивных, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 18 локациях и падение обломков в 13 локациях.

До 50 возросло число пострадавших в результате удара по многоквартирному жилому дому в Запорожье, сообщил врио Запорожской ОВА Михаил Семикин. Ранее сообщалось о двух погибших.

Три человека пострадали при ударе реактивного беспилотника по Лозовой в Харьковской области накануне вечером, сообщили в ГСЧС. Загорелись нежилое здание и автомобили, повреждены жилые дома и другие транспортные средства.

Также вечером два человека, в том числе 16-летний подросток, погибли при атаке на Одесскую область, сообщили в спасательной службе. В Одесском районе погиб 41-летний мужчина, еще один человек получил ранения, повреждены производственное здание и три автомобиля. В Подольске (до 2016 года — Котовск) попадание по открытой территории повредило гараж и два автомобиля, погиб подросток 2009 года рождения. По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, 9 тысяч абонентов в регионе остались без электричества в результате вечерней атаки на энергетическое оборудование компании ДТЭК.

Один человек погиб в результате ночной атаки на Белоцерковский район Киевской области. Возникли пожары на территории предприятия и гипермаркета, загорелись два грузовика. В администрации Белоцерковской городской общины уточнили, что под ударом оказалась критическая инфраструктура, также повреждения получили ТЦ «Eпiцентр», здание почтового оператора «Нова пошта» и «другие объекты гражданского бизнеса».