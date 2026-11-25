Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет дедлайна для завершения войны России против Украины. Об этом сообщает The New York Post. Так глава Белого дома прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о планах американцев добиться прекращения войны до конца года. Президент Украины пообещал обратиться к Конгрессу США с просьбой выделить масштабный пакет американской военной помощи и ужесточить санкции против России, если Трампу не удастся убедить главу РФ Владимира Путина прекратить огонь в ближайшие месяцы.

Как пояснил The Insider американист Игорь Слабых, демократам, к которым с января 2027 года переходит контроль над Конгрессом, будет сложно преодолеть вето Трампа для принятия законопроекта о помощи Киеву. Кроме того, даже в случае одобрения подобного документа у них фактически не будет рычагов давления на президента, чтобы заставить исполнительную власть начать поставки Украине.

У Трампа нет сроков

The New York Post отмечает, что Трамп громко рассмеялся, когда его спросили о словах Зеленского о том, что американские переговорщики Джаред Кушнер и Стив Уиткофф хотят добиться мирного соглашения между Москвой и Киевом до января 2027 года. Глава Белого дома сказал:

«Кто это сказал? Что он хочет, чтобы я сделал? У меня нет никаких ограничений по срокам. Я просто хочу, чтобы это закончилось. Знаете, это нас не касается. Я бы с удовольствием закончил это сегодня, но для танго нужны двое. Так что посмотрим, что будет. Иногда кажется, что Путин готов, а Зеленский — нет. Иногда Зеленский очень хочет всë сделать, а Путин не готов. Всë зависит от дня».

Накануне Зеленский в интервью агентству Bloomberg заявил о планах попросить Конгресс США под контролем демократов усилить давление на Россию, если Трампу не удастся убедить российского лидера Владимира Путина прекратить войну до конца года. В частности, Украина намерена добиваться выделения масштабного пакета военной помощи от США и ужесточения санкций. В интервью агентству президент Украины заявил:

«Уровень поддержки Украины и санкции должны быть такими, чтобы послать россиянам четкий сигнал: пора садиться за стол переговоров».

Ранее газета The Financial Times сообщала, что после победы на промежуточных выборах демократы уже начали разработку нового пакета военной помощи Украине на сумму в $15 млрд. Кроме того, агентство Reuters отмечало, что увеличение помощи Украине станет одной из приоритетных задач демократов после начала работы нового созыва Конгресса в январе 2027 года.

Преодолеть вето сложно, но заставить Трампа исполнять закон еще сложнее

По итогам промежуточных выборов демократам удалось завоевать крупнейшее за последние 34 года большинство в Палате представителей: в их распоряжении оказалось как минимум 259 мандатов из 435. Кроме того, им удалось взять под контроль и Сенат, где, победив в 9 штатах, которые до этого представляли республиканцы, демократы получили 56 мест против 44 у оппонентов.

Столь уверенное преимущество над республиканцами тем не менее не дает демократам возможности полностью самостоятельно принять законопроект о помощи Украине. Если в Палате представителей законопроект принимается простым большинством (218 голосов из 435), то процедура в Сенате сложнее.

Для принятия обычного законопроекта в Сенате требуется 51 голос, однако республиканцы могут воспользоваться механизмом затягивания дебатов (филибастером), для преодоления которого (прекращения дебатов) необходимо уже 60 голосов сенаторов. Таким образом демократам потребуется поддержка как минимум 4 республиканцев для вынесения законопроекта на окончательное голосование.

Если подобный законопроект всë же пройдет обе палаты Конгресса, президент Трамп имеет право наложить на него вето. В этом случае Конгресс, согласно Конституции США, может преодолеть вето президента, но для этого за документ должны проголосовать 2/3 законодателей в каждой из палат. В случае присутствия на заседаниях всех членов Палаты представителей и Сената для преодоления вето главы Белого дома необходима поддержка 290 конгрессменов и 67 сенаторов. Это означает, что демократам понадобилась бы поддержка около 30 республиканцев в нижней палате и 11 республиканцев в верхней.

Эксперт по правовой и налоговой системе США Игорь Слабых пояснил The Insider: