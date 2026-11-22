Демократическая партия получила рекордное большинство в Палате представителей Конгресса США за последние 34 года. Об этом сообщает The Associated Press (AP). По данным телеканала CNN, демократы смогли завоевать как минимум 259 мандатов из 435. Ни одной партии не удавалось добиться такого преимущества с начала 1990-х.

Результаты промежуточных выборов в Палату представителей, состоявшихся 3 ноября, еще неизвестны окончательно в трех избирательных округах. Однако 22 ноября стало ясно, что Демократической партии удалось добиться исторического результата: в ее распоряжении оказалось по меньшей мере 259 мандатов. Демократам удалось превзойти свой успех 1992 года, когда они получили 258 мест в Палате представителей, и результат 2008 года, когда параллельно с победой на президентских выборах Барака Обамы у них получилось завоевать 257 кресел.

Речь идет о лучшем результате за последние 34 года для какой-либо из двух основных американских партий. Для республиканцев лучшим результатом за этот период остаются выборы 2014 года, когда в середине второго президентского срока Обамы им удалось получить 247 мест в нижней палате Конгресса.

Поскольку подсчет голосов в трех округах продолжается, преимущество демократов еще может увеличиться. Однако новый рекорд они уже поставить не смогут: на выборах 1990 года тем же демократам удалось получить 267 мест в Палате представителей. А исторический рекорд был зафиксирован в 1936 году, когда те же демократы при президенте Франклине Делано Рузвельте смогли завоевать 334 места в Палате представителей.

AP подчеркивает, что на фоне столь уверенной победы над республиканцами демократы готовят программу действий на первые 100 дней работы нового созыва Конгресса. Она будет направлена на борьбу с высокой стоимостью жизни. Среди прочего они планируют провести голосование за отмену сокращений финансирования государственной программы медицинского страхования Medicaid, а также восстановить налоговые льготы, предусмотренные законом о доступном медицинском обслуживании (Affordable Care Act), срок действия которых истек при контроле республиканцев над Конгрессом.

Кроме того, демократы планируют запустить масштабную кампанию парламентского контроля за администрацией президента США Дональда Трампа. В частности, они намерены изучить, каким образом Трамп и члены его семьи увеличили свое благосостояние после его возвращения в Белый дом. Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис, который, вероятно, станет первым темнокожим спикером нижней палаты, не исключил третьей попытки законодателей объявить Трампу импичмент, отмечает AP.