Белый дом предупредил демократов, что агрессивные расследования против администрации Трампа могут счесть преступлением, не уточнив, каким

Юрист Белого дома Уилл Шарф направил будущему председателю Комитета Палаты представителей по надзору демократу Роберту Гарсии письмо, в котором предупредил, что «агрессивные» расследования против администрации Дональда Трампа могут перейти в «откровенно преступные» действия. Об этом пишет The New York Times. Опрошенные изданием эксперты назвали эту угрозу юридически сомнительной.

В трехстраничном письме, датированном понедельником, Шарф утверждает, что демократы якобы явно намерены выйти за конституционные рамки парламентских расследований и использовать их для давления, а не в законодательных целях. Он также допустил, что выдача «незаконных повесток» ради лишения граждан конституционных прав может «потребовать дальнейшего расследования». Ни одного прецедента в этой части письма не приводится. Значительную часть документа составляет подборка послевыборных высказываний демократов — Гарсия, в частности, советовал чиновникам администрации обзавестись адвокатами.

Офис Гарсии к утру среды письма так и не получил. Сам конгрессмен заявил:

«Администрация Трампа продолжает использовать государство как оружие, угрожая неконституционными нападками на Конгресс. Мы — равноправная ветвь власти, и нас не остановят беспочвенные угрозы».

За день до даты письма генпрокурор США Тодд Бланш заявил в эфире CNN, что конгрессмены «только и делают, что угрожают всему, что делает администрация». По оценке NYT, Белый дом готовится повторить тактику первого срока Трампа, когда после победы демократов в Палате представителей в 2019 году президент пообещал оспаривать «все» повестки, а споры доходили до суда. Угроза уголовным преследованием, отмечает издание, заходит еще дальше.

По итогам промежуточных выборов 3 ноября демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса. Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис, претендующий на пост спикера, ранее анонсировал расследования в отношении Трампа, его семьи, членов администрации и бизнес-партнеров. Белый дом в ответ заявил, что попытки демократов помешать курсу Трампа обречены на провал.