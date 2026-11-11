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Белый дом предупредил демократов, что агрессивные расследования против администрации Трампа могут счесть преступлением, не уточнив, каким

The Insider
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Юрист Белого дома Уилл Шарф направил будущему председателю Комитета Палаты представителей по надзору демократу Роберту Гарсии письмо, в котором предупредил, что «агрессивные» расследования против администрации Дональда Трампа могут перейти в «откровенно преступные» действия. Об этом пишет The New York Times. Опрошенные изданием эксперты назвали эту угрозу юридически сомнительной.

В трехстраничном письме, датированном понедельником, Шарф утверждает, что демократы якобы явно намерены выйти за конституционные рамки парламентских расследований и использовать их для давления, а не в законодательных целях. Он также допустил, что выдача «незаконных повесток» ради лишения граждан конституционных прав может «потребовать дальнейшего расследования». Ни одного прецедента в этой части письма не приводится. Значительную часть документа составляет подборка послевыборных высказываний демократов — Гарсия, в частности, советовал чиновникам администрации обзавестись адвокатами.

Офис Гарсии к утру среды письма так и не получил. Сам конгрессмен заявил:

«Администрация Трампа продолжает использовать государство как оружие, угрожая неконституционными нападками на Конгресс. Мы — равноправная ветвь власти, и нас не остановят беспочвенные угрозы».

За день до даты письма генпрокурор США Тодд Бланш заявил в эфире CNN, что конгрессмены «только и делают, что угрожают всему, что делает администрация». По оценке NYT, Белый дом готовится повторить тактику первого срока Трампа, когда после победы демократов в Палате представителей в 2019 году президент пообещал оспаривать «все» повестки, а споры доходили до суда. Угроза уголовным преследованием, отмечает издание, заходит еще дальше.

По итогам промежуточных выборов 3 ноября демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса. Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис, претендующий на пост спикера, ранее анонсировал расследования в отношении Трампа, его семьи, членов администрации и бизнес-партнеров. Белый дом в ответ заявил, что попытки демократов помешать курсу Трампа обречены на провал.

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Публикация:«Белый дом предупредил демократов, что агрессивные расследования против администрации Трампа могут счесть преступлением, не уточнив, каким»

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