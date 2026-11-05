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CNN: Демократы в Сенате США потребовали от Илона Маска сохранить документы о сбоях работы Starshield в Украине для расследования

The Insider
Фото: Stefani Reynolds / Getty Images

Фото: Stefani Reynolds / Getty Images

Комитет Сената США по международным отношениям разослал частным компаниям и администрации Трампа письма с требованием сохранить документы. Демократы готовятся к расследованиям, когда получат контроль над Конгрессом нового созыва. Об этом CNN рассказал помощник одного из сенаторов-демократов. Одно из писем адресовано Илону Маску и касается замедления работы Starshield, военной версии Starlink, в Украине. Также подобные письма получили все порты, банки и частные организации, причастные к сделке о поставках российского дизеля.

Собеседник телеканала пояснил, что такие требования о сохранении документов получают те, кого подозревают в нарушении закона «или в определенной деятельности». Демократы получат большинство в обеих палатах Конгресса в январе и, как ожидается, начнут масштабную проверку действий администрации Трампа за последние два года. Действующий ведущий демократ в комитете Джин Шахин уходит в отставку, его председателем, по данным источников CNN, должен стать сенатор Крис Кунс.

До смены созыва серьезных изменений в законопроекте о военном бюджете (NDAA) не ожидается, поскольку базовый текст в обеих палатах почти согласован. Палата представителей одобрила документ еще в июле. По словам помощника сенатора, если в войне с Ираном произойдет что-то радикальное, демократы могут попытаться внести в законопроект новые положения в обмен на свои голоса. Однако в нынешнем Конгрессе большинство у республиканцев, и они вряд ли согласятся ограничивать Трампа.

Собеседник CNN ожидает, что до января республиканцы постараются утвердить как можно больше кандидатов на госдолжности, в том числе послов. В новом Конгрессе ситуация будет совсем иной, и администрации придется отозвать кандидатуры, у которых нет шансов на утверждение.

Ранее сообщалось, что демократы в Сенате и Палате представителей потребовали от крупнейших банков США сохранить документы, связанные с соглашением Трампа и Путина о поставках российского дизеля. Письма получили JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Morgan Stanley, а также несколько портовых администраций, включая управление портов Нью-Йорка и Нью-Джерси.

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Публикация:«CNN: Демократы в Сенате США потребовали от Илона Маска сохранить документы о сбоях работы Starshield в Украине для расследования»

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