Демократы в Конгрессе США расследуют сделку Трампа с Путиным о поставках российского дизеля — Bloomberg

Демократы в Сенате и Палате представителей США потребовали от крупнейших американских банков и портовых администраций сохранить документы, связанные с соглашением Дональда Трампа и Владимира Путина о поставках российского дизельного топлива в США. Законодатели намерены расследовать сделку, которая, по их мнению, может способствовать финансированию российской войны против Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письма конгрессменов, опубликованные 26 октября.

Письма направлены банкам JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Morgan Stanley, а также нескольким портовым администрациям, включая управление портов Нью-Йорка и Нью-Джерси. Демократы требуют сохранить документацию, связанную с возможным импортом российского топлива, для последующих проверок Конгресса.

«Потенциальное соглашение об импорте российского дизельного топлива вызывает серьезные опасения с точки зрения национальной безопасности, поскольку оно будет финансировать жестокую и незаконную войну России против Украины», — говорится в письмах, датированных 24 октября.

Законодатели также предупредили, что поставки российского дизеля в США вызывают серьезные юридические вопросы и могут стать предметом судебных разбирательств и расследований Конгресса.

Среди подписавших обращения — сенаторы Крис Кунс, Элизабет Уоррен и Рон Уайден, а также конгрессмен Грегори Микс. Все четверо занимают влиятельные позиции в комитетах, отвечающих за международные отношения, банковскую систему и финансы. В случае победы демократов на выборах и получения большинства в Конгрессе некоторые из них могут возглавить соответствующие комитеты.

Ранее в октябре Россия частично сняла запрет на экспорт дизельного топлива, разрешив поставку 500 тысяч тонн на международные рынки после достижения договоренности между Путиным и Трампом.

Американский президент защищал соглашение, заявляя, что импорт российского дизеля поможет фермерам и другим потребителям, пострадавшим от высоких цен на топливо.

В Белом доме инициативу демократов раскритиковали. Пресс-секретарь администрации Тейлор Роджерс заявила, что оппозиция «вновь демонстрирует отсутствие какой-либо программы по улучшению жизни американцев» и намерена продолжать «десятилетнюю одержимость расследованиями в отношении президента Трампа».