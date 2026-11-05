Белый дом назвал попытки демократов помешать курсу Трампа обреченными на провал. Демократы пообещали кардинальные перемены и расследования

Администрация президента США опубликовала официальное заявление, в котором заверила, что попытки демократов в предстоящие два года помешать курсу Дональда Трампа потерпят неудачу. По мере дальнейшего подсчета голосов на промежуточных выборах преимущество Демократической партии в Конгрессе продолжает расти. Нынешний лидер меньшинства Хаким Джеффрис объявил о планах стать спикером Палаты представителей и пообещал кардинальные перемены. На этом фоне республиканцы занялись поисками виновных в разгромном поражении своей партии.

Демократы обещают кардинальные перемены

Белый дом заявил:

«Каждый раз, когда радикальные левые, фейковые СМИ и профессиональные паникеры предрекали политическую смерть президента Трампа, они ошибались. Они ошибутся и на этот раз. В последние два года его президентства демократы попытаются — и потерпят неудачу — отменить всё, чего добился президент Трамп. Они потерпят неудачу, потому что американский народ уже отверг их повестку. Достижения президента Трампа создают контраст, которые его противники не смогут стереть из памяти: безопасность границ, ликвидация DEI (разнообразие, равенство, инклюзивность), энергетическая независимость, защита наших детей и многое другое. Попытки объявить ему импичмент, демонтировать его политический курс или свести на нет достижения его администрации закончатся так же, как и предыдущие попытки радикальных левых, — провалом. Президент Трамп никогда не прекратит борьбу».

В сообщении администрации также перечислены пункты, реализацией которых, как считают в Белом доме, займутся демократы после победы на промежуточных выборах в Конгресс. В частности оппоненты Трампа, согласно этой версии, попытаются «снова открыть границу», «ослабить правоохранительные органы», «повысить налоги», «наводнить страну нелегальными мигрантами», возобновить экологическую повестку, отказаться от «энергетического доминирования» США, «разрешить калечащие операции по смене пола несовершеннолетним», «воссоздать систему цензуры», «затеять очередной фарс с импичментом» и предпринять другие шаги по пересмотру достижений нынешнего президента США.

Заявление Белого дома было выпущено на фоне продолжающихся подсчетов голосов на выборах в Палату представителей и Сенат США. Согласно данным телеканала CNN, в Сенате по-прежнему неясен результат двух гонок — на Аляске и в Миссисипи. В обоих штатах с минимальным преимуществом лидируют представители демократов. На данный момент известно, что Демократическая партия уже точно будет обладать в новом созыве Сената 54 мандатами. У республиканцев пока 44 места.

В нижней палате Конгресса количество мест у демократов, согласно данным CNN, к 5 ноября выросло до 245 при необходимых 218 для большинства. У республиканцев пока 147 мандатов. Подсчет еще 43 гонок продолжается. От рекорда времен первого срока президента Барака Обамы демократов отделяет чуть больше 10 мандатов.

Нынешний лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис уже объявил о намерении баллотироваться на пост спикера нижней палаты Конгресса, пообещав «кардинальные перемены». Об этом сообщает издание Politico. В письме, отправленном коллегам, он заявил:

«Вопреки всему, демократы в Палате представителей неизменно добивались успеха, находясь в меньшинстве. Теперь мы, находясь в большинстве, должны реализовать кардинальные перемены, которых требует американский народ».

Во время предвыборной кампании он обещал, что демократы, в частности, займутся отменой пошлин, введенных Трампом, и восстановлением урезанного финансирования программы медицинского страхования Medicaid. Кроме того, Джеффрис анонсировал планы по запуску расследований в отношении Трампа, его семьи, представителей администрации и бизнес-партнеров.