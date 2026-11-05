Белый дом назвал попытки демократов помешать курсу Трампа обреченными на провал. Демократы пообещали кардинальные перемены и расследования

Администрация президента США опубликовала официальное заявление, в котором заверила, что попытки демократов в предстоящие два года помешать курсу Дональда Трампа потерпят неудачу. По мере дальнейшего подсчета голосов на промежуточных выборах преимущество Демократической партии в Конгрессе продолжает расти. Нынешний лидер меньшинства Хаким Джеффрис объявил о планах стать спикером Палаты представителей и пообещал кардинальные перемены. На этом фоне республиканцы занялись поисками виновных в разгромном поражении своей партии.
Демократы обещают кардинальные перемены
Белый дом заявил:
«Каждый раз, когда радикальные левые, фейковые СМИ и профессиональные паникеры предрекали политическую смерть президента Трампа, они ошибались. Они ошибутся и на этот раз.
В последние два года его президентства демократы попытаются — и потерпят неудачу — отменить всё, чего добился президент Трамп.
Они потерпят неудачу, потому что американский народ уже отверг их повестку.
Достижения президента Трампа создают контраст, которые его противники не смогут стереть из памяти: безопасность границ, ликвидация DEI (разнообразие, равенство, инклюзивность), энергетическая независимость, защита наших детей и многое другое.
Попытки объявить ему импичмент, демонтировать его политический курс или свести на нет достижения его администрации закончатся так же, как и предыдущие попытки радикальных левых, — провалом.
Президент Трамп никогда не прекратит борьбу».
В сообщении администрации также перечислены пункты, реализацией которых, как считают в Белом доме, займутся демократы после победы на промежуточных выборах в Конгресс. В частности оппоненты Трампа, согласно этой версии, попытаются «снова открыть границу», «ослабить правоохранительные органы», «повысить налоги», «наводнить страну нелегальными мигрантами», возобновить экологическую повестку, отказаться от «энергетического доминирования» США, «разрешить калечащие операции по смене пола несовершеннолетним», «воссоздать систему цензуры», «затеять очередной фарс с импичментом» и предпринять другие шаги по пересмотру достижений нынешнего президента США.
Заявление Белого дома было выпущено на фоне продолжающихся подсчетов голосов на выборах в Палату представителей и Сенат США. Согласно данным телеканала CNN, в Сенате по-прежнему неясен результат двух гонок — на Аляске и в Миссисипи. В обоих штатах с минимальным преимуществом лидируют представители демократов. На данный момент известно, что Демократическая партия уже точно будет обладать в новом созыве Сената 54 мандатами. У республиканцев пока 44 места.
В нижней палате Конгресса количество мест у демократов, согласно данным CNN, к 5 ноября выросло до 245 при необходимых 218 для большинства. У республиканцев пока 147 мандатов. Подсчет еще 43 гонок продолжается. От рекорда времен первого срока президента Барака Обамы демократов отделяет чуть больше 10 мандатов.
Нынешний лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис уже объявил о намерении баллотироваться на пост спикера нижней палаты Конгресса, пообещав «кардинальные перемены». Об этом сообщает издание Politico. В письме, отправленном коллегам, он заявил:
«Вопреки всему, демократы в Палате представителей неизменно добивались успеха, находясь в меньшинстве. Теперь мы, находясь в большинстве, должны реализовать кардинальные перемены, которых требует американский народ».
Во время предвыборной кампании он обещал, что демократы, в частности, займутся отменой пошлин, введенных Трампом, и восстановлением урезанного финансирования программы медицинского страхования Medicaid. Кроме того, Джеффрис анонсировал планы по запуску расследований в отношении Трампа, его семьи, представителей администрации и бизнес-партнеров.
Если Джеффриса изберут спикером Палаты представителей, он станет первым темнокожим американцем на этом посту.
Событие, близкое к политическому вымиранию
Как отмечает издание The Hill, поражение республиканцев на выборах различных уровней было настолько масштабным, что, например, на выборах в местную палату представителей в штате Айова удалось победить демократу, два месяца назад прекратившему кампанию по состоянию здоровья. Так, кандидат от Демпартии Эрик Армстронг 7 сентября заявил о выходе из гонки из-за «личных проблем со здоровьем». Однако его имя осталось в бюллетене, и Армстронг в итоге победил своего оппонента республиканца Кита Джонсона. После оглашения результатов демократ заявил, что постарается «достойно представлять округ», но признал, что по-прежнему испытывает проблемы со здоровьем.
На фоне масштабных неудач республиканцы занялись поисками виновных и причин столь болезненного поражения партии на выборах. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что республиканцы проиграли выборы в Конгресс из-за войны с Ираном и признал, что ее противники были правы. Как сообщал телеканал CBS News со ссылкой на источники, Трамп рассматривает возможность сделать ответственным за поражение на выборах главу Пентагона Пита Хегсета — одного из главных сторонников продолжения войны с Ираном в нынешней администрации.
Трамп, однако, заверил, что увольнять Хегсета не собирается, поскольку тот «отлично справляется со своей работой», отмечает телеканал ABC News. При этом, отвечая на вопрос о предположениях, будто Хегсет хочет перейти в Сенат на освобождающееся место уходящей в губернаторы Теннесси сенатора-республиканки Марши Блэкберн, Трамп заявил, что нынешний министр обороны будет «очень популярен» в этом штате.
С большим заявлением выступил и действующий губернатор Флориды Рон Десантис, у которого в январе заканчивается последний срок на посту главы штата, а многие аналитики считают его одним из вероятных кандидатов в президенты от республиканцев в 2028 году. Десантис назвал поражение республиканцев на промежуточных выборах «событием, близким по масштабам к вымиранию партии, возможно, самым серьезным за последние 100 лет».
По его словам, 3 ноября США накрыла не «синяя волна», а на страну «обрушился политический эквивалент падения метеорита». Он отметил:
«Техас на протяжении всей моей жизни был настоящей жемчужиной Республиканской партии. А теперь они проиграли абсолютно всё. Они потеряли четыре места, которые занимали судьи-республиканцы в Верховном суде Техаса. Возможно, они даже потеряют контроль над законодательным собранием штата. Давайте скажем прямо: последствия этого поражения будут ощущаться не только в ближайшие два года. Они будут сказываться на политической жизни еще десять лет или даже больше.
Если Республиканская партия потеряет Техас как свою главную опору, мы больше не сможем оставаться конкурентоспособной политической силой на общенациональном уровне».
Отдельно Десантис подчеркнул, что в управляемой им Флориде позиции республиканцев как раз сохранились.
Как писало издание Politico, внутри Республиканской партии растет число людей, считающих именно Трампа ответственным за поражение на промежуточных выборах.