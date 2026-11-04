В США впервые выбрали сенатором мусульманина. Демократ Эль-Сайед обвинял Израиль в геноциде, а Трамп называл его джихадистом

Демократ Абдул Эль-Сайед победил на выборах в Сенат от Мичигана и стал первым сенатором-мусульманином в истории США. Об этом сообщает издание Politico. Эль-Сайед считается представителем наиболее прогрессивного крыла Демократической партии. Во время кампании он обвинял Израиль в геноциде и косвенно сочувствовал напавшему на синагогу в одном из городов Мичигана, за что президент Дональд Трамп называл его джихадистом. За пару дней до выборов, состоявшихся 3 ноября, действующая член Палаты представителей демократка Хейли Стивенс поддержала соперника Эль-Сайеда — республиканца Майка Роджерса.

Согласно данным консервативного канала Fox News, после подсчета более 94% бюллетеней, Абдул Эль-Сайед набирает более 52% голосов на выборах за место в Сенате от Мичигана, его соперник республиканец Майк Роджерс получает чуть менее 46%.

Эль-Сайед — врач и бывший глава департаментов здравоохранения Детройта и округа Уэйн — представляет наиболее прогрессивное (левое) крыло Демократической партии. Как отмечает журнал Time, демократ строил свою кампанию на обещаниях добиться введения всеобщего государственного медицинского страхования, повысить налоги для богатых и заняться борьбой с влиянием крупных корпораций на американскую политику.

При этом одним из основных элементов предвыборной гонки в Мичигане стали не внутренние проблемы штата, а отношение кандидатов к происходящему на Ближнем Востоке. Так, Эль-Сайед — мусульманин и сын египетских иммигрантов — активно критиковал войну в секторе Газа и обвинял Израиль в геноциде. Кроме того, он выступал против американской поддержки Израиля и призывал перенаправить деньги, выделяемые на военную помощь еврейскому государству, на образование и здравоохранение в США.

В мае в интервью Time он заявлял, что отношение к Израилю превратилось для американских политиков в своеобразный нравственный тест. Он говорил:

«Если вы не можете назвать происходящее [в секторе Газа] тем, чем оно является, — то есть геноцидом, то как вы собираетесь противостоять Дональду Трампу?»

В марте 2026 года Эль-Сайед попал в скандал, когда в городе Уэст-Блумфилд произошло нападение на синагогу. Тогда мужчина за рулем грузовика попытался протаранить здание синагоги, едва не задев учебные помещения, где в тот момент находились дети. Нападавшим оказался 41-летний выходец из Ливана. Эль-Сайед осудил нападение, однако заявил, что «люди, которым причинили боль, причиняют боль другим». Он отметил, что нападавший потерял родственников в результате израильского авиаудара по Ливану. Позднее он извинился за эти слова.

Кроме того, во время одного из предвыборных мероприятий Эль-Сайед появился на публике вместе с антиизраильским известным блогером Хасаном Пайкером, который в своих стримах среди прочего говорил, что «Америка заслужила 11 сентября», и утверждал, что США несут ответственность за большее количество терактов, чем «Аль-Каида».

Кампания Эль-Сайеда, как отмечают американские СМИ, мобилизовала мусульманских избирателей Мичигана (под Детройтом проживает старейшая и крупнейшая мусульманская община в стране) и насторожила умеренных демократов. За несколько дней до выборов действующая член Палаты представителей от Демпартии Хейли Стивенс, проигравшая Эль-Сайеду борьбу за выдвижение кандидатом в Сенат от демократов, неожиданно объявила о поддержке кандидата-республиканца Майка Роджерса. Она заявила, что риторика Эль-Сайеда зашла слишком далеко и пугает избирателей.

Президент США Дональд Трамп активно использовал вероисповедание Эль-Сайеда и его заявления об Израиле, пытаясь убедить избирателей проголосовать за республиканца Роджерса. В частности глава Белого дома без каких-либо доказательств назвал Эль-Сайеда членом движения «Братья-мусульмане» и заявил, что в случае его победы в США проникнут террористы. За 9 дней до выборов он подчеркнул:

«Если Абдул и демократы победят, они откроют шлюзы и пригласят на наши берега орды джихадистов, спровоцировав кошмар насилия и террора, который дойдет до того, что вы даже не сможете праздновать Рождество!»

При этом Трамп часто называл Эль-Сайеда по его второму имени Мохамед, называл его джихадистом и утверждал, что демократу придется пройти через металлодетектор, если тот захочет попасть в Сенат. Демократ на это отвечал, что ему безразлично, как Трамп его называет. В одном из выступлений он заявил:

«Мне всё равно, помнит ли он мое полное имя. После ноября он сможет просто называть меня „сенатор“. Да, я буду для тебя сенатором Мохамедом, бро».

Мичиган считается колеблющимся штатом. Тем не менее, как отмечает NBC News, республиканцам не удается выиграть выборы за место в Сенате от Мичигана с 1994 года. На президентских выборах 2024 года Дональду Трампу удалось обойти демократку Камалу Харрис менее чем на 2% голосов.