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Демократ впервые за 35 лет выиграл выборы губернатора Техаса — им стала Джина Инохоса, первая латиноамериканка на этом посту

The Insider
Джина Инохоса и Джеймс Таларико - первые демократы, победившие на губернаторских и сенатских выборах в Техасе. Фото: Bob Daemmrich/ZUMA Press Wire

Джина Инохоса и Джеймс Таларико - первые демократы, победившие на губернаторских и сенатских выборах в Техасе. Фото: Bob Daemmrich/ZUMA Press Wire

Представительница Демократической партии Джина Инохоса одержала победу на выборах губернатора Техаса. Об этом сообщает The Associated Press (AP). Она победила действующего губернатора-республиканца Грега Эбботта, занимавшего этот пост три срока подряд. Последний раз демократы побеждали на губернаторских выборах в Техасе в 1990 году.

Согласно подсчетам телеканала CNN, после обработки около 92% бюллетеней Джина Инохоса набирает более 52% голосов, тогда как ее соперник Грег Эбботт — чуть менее 46%. Как отмечает AP, Инохоса стала первым представителем демократов, победившим на выборах главы штата более чем за 30 лет. Последней раз подобное удавалось Энн Ричардс, которая выиграла выборы 1990 года и занимала должность губернатора Техаса до 17 января 1995 года.

Инохоса станет первым губернатором Техаса латиноамериканского происхождения и лишь третьей женщиной на этом посту. Помимо Ричардс, около ста лет назад штат возглавляла другая демократка — Мариам Фергюсон, причем дважды: в 1925–1927 годах, а также с 1933-го по 1935-й.

AP подчеркивает, что во время избирательной кампании Инохоса не получала какой-либо существенной поддержки от федерального руководства Демократической партии. Она вступила в гонку без серьезного финансового обеспечения и, по изначальным оценкам аналитиков, не имела реальных шансов навязать борьбу Эбботту. Как отмечает The Washington Post, Инохоса оказалась кандидатом фактически потому, что никто из более известных представителей Демпартии так и не решился бросить вызов Эбботту. Комментируя слабую поддержку со стороны своей партии, Инохоса после победы заявила:

«Меня никогда не беспокоило то, что они сомневались во мне. Меня беспокоило то, что они сомневались в нас! Техас, моя вера в тебя никогда не ослабевала!»

После вступления в должность в январе 2027 года Инохоса намерена объявить мораторий на строительство новых дата-центров в Техасе, обеспечить полное финансирование государственных школ за счет денег из профицитного бюджета штата и прекратить практику передачи школ в городах, поддерживающих демократов, под управление властей штата.

Во время кампании Эбботт пытался представить соперницу как крайне левого политика. Однако, как пишет газета The Washington Post, ей удавалось каждый раз отбивать нападки оппонента. Например, в одном из предвыборных роликов она рассказала, почему, будучи католичкой, выступает за право женщины на аборт и против запрета абортов в Техасе. Она объясняла свою позицию личной историей: в свое время Инохоса решила сохранить первую беременность, несмотря на выявленную у ребенка генетическую патологию, в итоге ребенок родился мертвым.

Грег Эбботт первые выиграл выборы губернатора Техаса в 2014 году, после чего еще дважды переизбирался на этот пост. Как отмечает The Washington Post, он позиционировал себя консерватором, ориентированным на поддержку бизнеса. Его политика способствовала переезду в Техас большого числа технологических компаний. Со временем он стал тесно ассоциироваться с движением президента США Дональда Трампа MAGA («Сделаем Америку снова великой»), а одним из ключевых элементов его политического курса стала борьба с нелегальной миграцией.

Действующий губернатор Техаса Грег Эбботт, пытавшийся переизбраться на четвертый срок

Действующий губернатор Техаса Грег Эбботт, пытавшийся переизбраться на четвертый срок

REUTERS/Kaylee Greenlee

При этом по мере обострения предвыборной борьбы Эбботт начал корректировать свои взгляды и, например, ввел мораторий на строительство новых дата-центров для искусственного интеллекта в Техасе, хотя до этого всячески поддерживал подобные планы, активно продвигаемые Трампом.

После оглашения результатов губернаторских выборов в Техасе Дональд Трамп решил пояснить причины первого поражения республиканца в штате за последние 35 лет. Он заявил:

«Если бы Грег Эбботт, губернатор Техаса, не превратился в RINO <„республиканца только по названию“ — The Insider> за последние полгода своей политической жизни, он бы не проиграл. Но он вернулся к своей изначальной формуле, и это было некрасиво!»

Эбботт признал поражение и пообещал мягкую передачу власти сопернице.

Помимо губернаторских выборов, республиканцы также впервые за 38 лет проиграли выборы за место в Сенате США от Техаса.

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Публикация:«Демократ впервые за 35 лет выиграл выборы губернатора Техаса — им стала Джина Инохоса, первая латиноамериканка на этом посту»

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