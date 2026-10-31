На выборах в Конгресс США установлен рекорд досрочного голосования — более 50 млн человек. В опросах лидируют демократы

В США досрочно проголосовали более 50 млн человек — рекордное количество для промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут 3 ноября. Это следует из актуальных данных Election Lab Университета Флориды. Предыдущий рекорд был установлен в 2022 году, когда до основного дня выборов проголосовали 45,9 млн американцев. При этом последние опросы показывают преимущество Демократической партии над республиканцами примерно на восемь процентных пунктов.
По состоянию на 31 октября, 08:56 по восточному времени США, Election Lab зафиксировала 50,34 млн досрочно поданных бюллетеней. Это примерно на 4,4 млн, или почти на 10%, больше итогового числа досрочных голосов на промежуточных выборах 2022 года. При этом до основного дня голосования остается еще три дня.
В 27 штатах, которые публикуют сведения о партийной регистрации избирателей, 43,4% досрочно проголосовавших зарегистрированы демократами, 31,6% — республиканцами, еще 25% не зарегистрированы ни в одной из двух основных партий. Разница составляет 11,8 процентного пункта в пользу демократов. Всего в этой части статистики учтены 24,67 млн человек.
Однако эти цифры не означают, что демократы уже получили 43,4% голосов. Речь идет только о партийной принадлежности избирателей. Кроме того, регистрация по партиям фиксируется не во всех штатах, а сторонники республиканцев традиционно чаще голосуют непосредственно в день выборов.
Преимущество зарегистрированных демократов наблюдается не везде. Например, в Пенсильвании они составляют 65% досрочно проголосовавших, а республиканцы — 25%. Во Флориде, напротив, республиканцы опережают демократов примерно на два процентных пункта.
Данные Election Lab также показывают высокую активность пожилых американцев. В 14 штатах, публикующих возрастную статистику, 44,9% досрочно проголосовавших — люди старше 65 лет, еще 37% — избиратели в возрасте от 41 до 65 лет. На молодежь от 18 до 25 лет приходится только 5,7%. При этом эти сведения нельзя автоматически распространять на всю страну, поскольку они охватывают лишь часть штатов.
Особенно заметно участие избирателей выросло в штатах, где проходят конкурентные выборы в Сенат. Согласно анализу Associated Press, к 28 октября в Техасе досрочно проголосовали более 6,3 млн человек — на 50% больше, чем на аналогичном этапе выборов 2022 года. В Мэне рост составил 44%, в Канзасе — 34%, в Мичигане — 32%, а в Южной Каролине — 83%.
Что показывают опросы перед выборами
По состоянию на конец октября средний показатель национальных опросов, которые собирает RealClearPolling, составляет 51,4% за демократов против 43,2% за республиканцев. Преимущество Демократической партии достигает 8,2 процентного пункта.
Опрос Reuters/Ipsos, проведенный с 22 по 26 октября, также показал преимущество демократов среди вероятных участников голосования — 53 против 44%. Работу президента Дональда Трампа одобряют только 32% американцев. Еще меньше респондентов положительно оценивают его экономическую политику: 25% одобряют действия президента в экономике и 20% — его подход к стоимости жизни.
Неблагоприятная для республиканцев ситуация отражается и на оценках избирательных округов. 30 октября аналитический центр Cook Political Report пересмотрел свои оценки сразу нескольких округов Палаты представителей в пользу демократов. По расчетам аналитиков, партия может получить от 12 до 25 дополнительных мест по сравнению с нынешним составом Палаты. Для большинства необходимо контролировать не менее 218 из 435 мест.
В Сенате сейчас республиканцы контролируют 53 из 100 мест, а демократы и два голосующих с ними независимых сенатора — 47. Чтобы получить большинство после выборов, демократам необходимо увеличить свое представительство как минимум на четыре места: при равенстве голосов решающим будет голос вице-президента Джей Ди Вэнса.
По данным RealClearPolling, в нескольких штатах борьба остается особенно напряженной. В Техасе средние показатели демократа Джеймса Таларико и республиканца Кена Пакстона составляют 48,8 и 47% соответственно. В Айове республиканка Эшли Хинсон опережает демократа Джоша Турека всего на 0,5 процентного пункта, а в Мэне демократ Трой Джексон опережает действующего сенатора-республиканца Сьюзан Коллинз на 1,4 пункта. В Мичигане среднее преимущество демократа Абдула Эль-Сайеда над республиканцем Майком Роджерсом достигает 3,5 пункта.
Рекордное досрочное голосование проходит на фоне попыток администрации Трампа ограничить голосование по почте. Как писал The Insider, в марте президент подписал указ, предусматривающий дополнительные проверки избирателей и новые требования к рассылке бюллетеней. Документ вызвал возражения правозащитников и стал предметом судебных споров.
Накануне The Insider опубликовал подробный разбор предстоящих выборов. В статье рассказывается, как падение популярности Трампа, недовольство американцев ростом цен и разногласия внутри Республиканской партии изменили политическую ситуацию перед голосованием.