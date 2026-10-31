На выборах в Конгресс США установлен рекорд досрочного голосования — более 50 млн человек. В опросах лидируют демократы

Особенно заметно участие избирателей выросло в штатах, где проходят конкурентные выборы в Сенат. Согласно анализу Associated Press, к 28 октября в Техасе досрочно проголосовали более 6,3 млн человек — на 50% больше, чем на аналогичном этапе выборов 2022 года. В Мэне рост составил 44%, в Канзасе — 34%, в Мичигане — 32%, а в Южной Каролине — 83%.

Что показывают опросы перед выборами

По состоянию на конец октября средний показатель национальных опросов, которые собирает RealClearPolling, составляет 51,4% за демократов против 43,2% за республиканцев. Преимущество Демократической партии достигает 8,2 процентного пункта.

Опрос Reuters/Ipsos, проведенный с 22 по 26 октября, также показал преимущество демократов среди вероятных участников голосования — 53 против 44%. Работу президента Дональда Трампа одобряют только 32% американцев. Еще меньше респондентов положительно оценивают его экономическую политику: 25% одобряют действия президента в экономике и 20% — его подход к стоимости жизни.

Неблагоприятная для республиканцев ситуация отражается и на оценках избирательных округов. 30 октября аналитический центр Cook Political Report пересмотрел свои оценки сразу нескольких округов Палаты представителей в пользу демократов. По расчетам аналитиков, партия может получить от 12 до 25 дополнительных мест по сравнению с нынешним составом Палаты. Для большинства необходимо контролировать не менее 218 из 435 мест.

В Сенате сейчас республиканцы контролируют 53 из 100 мест, а демократы и два голосующих с ними независимых сенатора — 47. Чтобы получить большинство после выборов, демократам необходимо увеличить свое представительство как минимум на четыре места: при равенстве голосов решающим будет голос вице-президента Джей Ди Вэнса.

По данным RealClearPolling, в нескольких штатах борьба остается особенно напряженной. В Техасе средние показатели демократа Джеймса Таларико и республиканца Кена Пакстона составляют 48,8 и 47% соответственно. В Айове республиканка Эшли Хинсон опережает демократа Джоша Турека всего на 0,5 процентного пункта, а в Мэне демократ Трой Джексон опережает действующего сенатора-республиканца Сьюзан Коллинз на 1,4 пункта. В Мичигане среднее преимущество демократа Абдула Эль-Сайеда над республиканцем Майком Роджерсом достигает 3,5 пункта.

Рекордное досрочное голосование проходит на фоне попыток администрации Трампа ограничить голосование по почте. Как писал The Insider, в марте президент подписал указ, предусматривающий дополнительные проверки избирателей и новые требования к рассылке бюллетеней. Документ вызвал возражения правозащитников и стал предметом судебных споров.

Накануне The Insider опубликовал подробный разбор предстоящих выборов. В статье рассказывается, как падение популярности Трампа, недовольство американцев ростом цен и разногласия внутри Республиканской партии изменили политическую ситуацию перед голосованием.