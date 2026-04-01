Трамп подписал указ об ограничении голосования по почте перед промежуточными выборами в США

Дональд Трамп подписал указ об ограничении голосования по почте на промежуточных выборах в ноябре 2026 года. Документ обязывает Министерство внутренней безопасности совместно с Администрацией социального обеспечения составить реестры верифицированных граждан США, имеющих право голосовать, — отдельно для каждого штата. Правозащитники, которых цитирует CNBC, предупреждают, что исполнение указа может лишить избирательных прав миллионы американцев.

Согласно указу, реестры будут направлены в штаты: почтовая служба США сможет рассылать бюллетени только гражданам, включенным в соответствующий список. Генеральному прокурору поручено добиваться уголовного преследования чиновников, выдающих бюллетени лицам, не имеющим права голоса, а также удерживать федеральное финансирование в штатах, отказывающихся исполнять требования указа. Кроме того, почтовая служба обязана снабжать все пересылаемые бюллетени специальными конвертами с уникальными штрихкодами для отслеживания.

Указ оспорят в судах, что с высокой вероятностью заблокирует его применение до начала выборов, отмечает CNBC. Генеральный прокурор Массачусетса Андреа Джой Кэмпбелл уже заявила, что изучает документ и примет соответствующие правовые меры. Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP) назвала указ неконституционным. «Его попытки заставить нас замолчать лишь сделают нас громче — нашими голосами и нашими голосами на выборах», — заявил президент организации Деррик Джонсон.

Конституция США возлагает проведение выборов на штаты. Исполнительная власть официально не участвует ни в изменении избирательного законодательства, ни в организации голосования. Трамп тем не менее настаивает на необходимости реформы. «Мы хотим честного голосования в нашей стране, потому что без честного голосования у вас, по правде говоря, вообще не будет страны», — заявил он в Овальном кабинете после подписания указа. Примечательно, что сам Трамп недавно воспользовался почтовым голосованием во Флориде.

Трамп добивается ограничений на голосование по почте с момента поражения на выборах 2020 года Джо Байдену — с тех пор он неизменно утверждает, что выборы были украдены у него за счет фальсификаций при заочном голосовании. Параллельно администрация давила на Конгресс с требованием принять закон SAVE America, обязывающий предъявлять удостоверение личности и подтверждение гражданства при регистрации избирателей. В феврале Палата представителей законопроект одобрила; Сенат в марте провел дебаты, но до голосования дело так и не дошло.

В августе 2025 года Трамп объявил о намерении возглавить движение за отмену голосования по почте, сославшись на слова Владимира Путина о том, что «ни одна страна в мире не использует голосование по почте». Это заявление не соответствует действительности: заочное голосование применяется почти в трех десятках стран, включая Канаду, Германию и Южную Корею.