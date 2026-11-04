Демократы взяли под контроль обе палаты Конгресса США. Им удалось победить в штатах, где десятилетиями выигрывали республиканцы

Демократическая партия победила на промежуточных выборах в США. Об этом свидетельствуют результаты голосования, опубликованные крупнейшими американскими СМИ. В Сенате демократы получают по меньшей мере 54 места, среди прочего выиграв гонки в Техасе и Канзасе — штатах, где десятилетиями побеждали республиканцы. В Палате представителей демократам также удалось получить большинство. Подсчет голосов продолжается.

После промежуточных выборов в США под контролем демократов окажутся как минимум 54 места в Сенате из 100. В некоторых штатах, например, на Аляске, к подсчету голосов только приступили, поэтому окончательное преимущество партии станет известно позднее. В предыдущем созыве верхней палаты Конгресса Республиканская партия контролировала 53 мандата.

В ходе прошедших выборов демократам удалось победить не только в большинстве колеблющихся штатов, но и в ряде тех, которые до 3 ноября 2026 года считались оплотами поддержки республиканцев. Так, в Техасе демократ Джеймс Таларико победил поддержанного президентом США Дональдом Трампом республиканца Кена Пакстона. Речь идет о первой с 1988 года победе представителя Демпартии в гонке за место в Сенате от Техаса. За Таларико проголосовали более 53% избирателей, тогда как Пакстона поддержали около 44%. На президентских выборах 2024 года Трамп обошел в этом штате кандидата от демократов Камалу Харрис на 14%.

В Канзасе демократ Адам Хэмилтон победил действующего сенатора-республиканца Роджера Маршалла, получив более 50% голосов против 46% у оппонента. Демократам не удавалось выиграть кресло в Сенате от Канзаса с 1932 года — то есть в течение 94 лет штат в верхней палате Конгресса неизменно представляли республиканцы. В 2024 году Трамп победил Харрис в этом штате с преимуществом в 16%.

Как отмечает издание The Hill, еще год назад столь убедительная победа демократов на выборах в Сенат казалась невозможной. Однако низкие рейтинги Трампа сильно подорвали позиции партии даже в тех штатах, где всего два года назад – в 2024-м – нынешний глава Белого дома уверенно обошел Камалу Харрис. Издание подчеркивает, что практически на протяжении всей кампании аналитики оценивали шансы демократов взять под контроль Сенат ниже 50%.

В Палате представителей демократам также удалось одержать уверенную победу. По предварительным данным, Демократическая партия получает более 225 мандатов в нижней палате Конгресса. Однако окончательное преимущество демократов станет понятно позднее: подсчет голосов продолжается примерно в 80 избирательных округах из 435. До этого момента республиканцы контролировали Палату представителей с минимальным перевесом.

В интервью The New York Times Трамп заявил:

«Я совершенно точно готов принять эти результаты. Мы будем сотрудничать с демократами, и мы, знаете ли, будем с нетерпением ждать возможности с ними поработать. Мы что-нибудь придумаем».

В своей соцсети Truth Social Трамп объяснил поражение однопартийцев отсутствием себя в качестве кандидата на прошедших выборах:

«Меня не было в избирательном бюллетене. Если бы я в нем был, мы бы победили С ОГРОМНЫМ ОТРЫВОМ!»

Глава Белого дома также опубликовал фотографию красной кепки с надписью «вето». Накануне он пообещал стать «мистером вето» в случае победы демократов и блокировать все законопроекты оппонентов. Затем в интервью изданию Politico президент США заявил, что передумал:

«Мы будем работать с демократами, чтобы обеспечить процветание нашей страны. Это очень важно. Я не хочу просто сидеть два года и накладывать вето на всё подряд».

Он заверил, что лидеры Демократической партии уже позвонили ему и заявили, что хотят с ним работать.