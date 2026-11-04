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Вице-президент США Вэнс назвал войну с Ираном главной причиной поражения республиканцев на выборах и признал правоту ее противников

The Insider
Фото: Emily J. Higgins

Фото: Emily J. Higgins

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Республиканская партия проиграла промежуточные выборы в Конгресс из-за войны. Свой пост в Twitter (X) он адресовал в том числе разочарованным сторонникам, которые предупреждали о последствиях конфликта, и признал, что они были правы. По словам Вэнса, накануне связь войны с поражением признал и сам президент (Трамп в интервью Fox News хотя и признал влияние войны на проигрыш республиканцев, настаивал, что ее начало было правильным решением).

Вэнс утверждает, что дело не в явке, ведь избиратели республиканцев пришли на участки. Во Флориде, например, республиканцев среди проголосовавших оказалось на 9 пунктов больше, чем демократов, — и лишь на пару пунктов меньше, чем в 2024 году. Главная проблема, по его словам, в том, что многие из голосовавших за Трампа и Вэнса два года назад теперь поддержали демократов.

Вице-президент сослался на социолога, который точно предсказал отставание республиканцев от демократов по стране на 13 пунктов. Тот спросил отвернувшихся от партии избирателей, что могло бы их вернуть. Почти все ответы свелись к четырем требованиям — прекратить войну, заняться ростом цен, ставить Америку на первое место и изменить отношения с Израилем.

Вэнс предложил тем, кто считает войну оправданной, говорить об этом прямо:

«Если хотите доказать, что оно того стоило, что потеря Сената на ближайшие шесть лет того стоила, — доказывайте. Доказывайте, что эту цену стоило заплатить. Можно соглашаться или нет, но это хотя бы честно».

На выборах 3 ноября демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса, в Сенате у них не менее 54 мест из 100. Сам Трамп в Truth Social объяснил поражение однопартийцев тем, что его имени не было в бюллетене.

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Публикация:«Вице-президент США Вэнс назвал войну с Ираном главной причиной поражения республиканцев на выборах и признал правоту ее противников»

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