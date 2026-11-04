Конгресс перешел под полный контроль демократов, но давить на Трампа смогут только с помощью бюджета — американист

Демократическая партия может получить рекордное большинство в Палате представителей Конгресса США со времен первого срока президента Барака Обамы. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на предварительные результаты промежуточных выборов. В Сенате демократы также получили уверенное большинство, победив 3 ноября во всех колеблющихся штатах, а также сумев выиграть в ряде традиционно республиканских. Эксперт по правовой и налоговой системе США Игорь Слабых пояснил The Insider, столь внушительная победа позволит руководству демократов контролировать повестку в Конгрессе без оглядки на крайне левое крыло партии и отдельных представителей, сотрудничающих с республиканцами, однако давить на президента Дональда Трампа они смогут только с помощью бюджета.
Республиканцы проиграли Сенат на своей территории
На выборах в Сенат США 3 ноября 2026 года гонки проходили в трех из семи штатов, которые во время президентской кампании-2024 считались колеблющимися. Речь идет о Джорджии, Мичигане и Северной Каролине (в остальных четырех штатах в этом году выборов не было). Во всех трех два года назад победил Дональд Трамп. На этот раз все три штата выбрали сенаторами представителей демократов. Однако, как пишет The Hill, показательными оказались результаты из шести других штатов — Южной Каролины, Канзаса, Техаса, Огайо, Айовы и Мэна, где демократам удалось одержать победы на традиционно республиканской территории.
Как писал The Insider, в Техасе представитель Демпартии победил впервые за 38 лет, а в Канзасе — за 94 года. В Южной Каролине, которую большинство аналитиков до старта голосования даже не записывали в конкурентные гонки, неожиданно победила демократка Энни Эндрюс. Она обошла Дарлин Грэм — сестру известного американского сенатора-республиканца Линдси Грэма, скончавшегося в минувшем июле. Грэм лично поддерживал президент Трамп.
Всего Демпартии на выборах в Сенат удалось перекрасить в синий цвет 7 штатов и уже точно получить в распоряжение 54 мандата из 100. Подсчет голосов еще продолжается в Миссисипи и на Аляске.
По данным CNN, после подсчета 96% голосов в Миссисипи лидирует демократ Скотт Колом, который опережает действующего сенатора, республиканку Синди Хайд-Смит всего на 43 голоса.
На Аляске к 16:00 по московскому времени было подсчитано около 74% бюллетеней: Демократка Мэри Пелтола опережала действующего сенатора-республиканца Дэна Салливана примерно на 600 голосов. Перед выборами на Аляске случился скандал: в бюллетенях оказался кандидат-спойлер Дэниел Дж. Салливан, чье имя почти полностью совпадало с представителем республиканцев. Минюст США даже потребовал от суда запретить утверждение результатов гонки, если Салливан проиграет.
Если Колом и Пелтола удержат преимущество, то большинство демократов в Сенате возрастет до 56 человек. Столь уверенного перевеса в верхней палате Конгресса у Демпартии не было со времен первого срока президента Барака Обамы, когда у них насчитывалось 60 мандатов вместе с двумя независимыми.
Демократы идут к рекорду в Палате представителей времен Обамы
В Палате представителей, как пишет The Hill, Демократическая партия также идет на рекорд. К середине дня 4 ноября было известно, что демократы получают как минимум 231 место в нижней палате Конгресса из 435, перекрасив из красного в синий 27 избирательных округов. Однако, как поясняют американские СМИ, судя по идущим подсчетам, у демократов есть все шансы в итоге заполучить около 255 мест. Последний раз какая-либо из партий обладала столь внушительным преимуществом также во время первого президентского срока Обамы: тогда в Палате представителей заседали 257 демократов.
Отдельные результаты особенно ясно демонстрируют разочарование избирателей в Республиканской партии. Например, в 5-м избирательном округе Индианы, который представляет республиканка Виктория Спартц, в 2024 году Трамп обошел Камалу Харрис на 22%, а сама Спартц опередила своего прежнего оппонента на 18%. Сейчас же Спартц неожиданно проиграла демократу Джей Ди Форду более чем 3%.
Республиканская конгрессвумен Энн Вагнер потеряла место в Палате представителей после стабильного более чем 10-летнего избрания от пригородов Сент-Луиса в штате Миссури, а демократ Боб Харви обошел действующего республиканца-конгрессмена от одного из округов Пенсильвании Брайана Фицпатрика.
При этом попытки республиканцев в ряде штатов перенарезать границы округов перед выборами, чтобы получить преимущество на территориях, традиционно голосующих за демократов, провалились. Ни один действующий конгрессмен-демократ в итоге не потерпел поражения.
Избиратели устали от Трампа
Американские СМИ, оценивая победу демократов в обеих палатах, а также успехи в губернаторских гонках, пишут, что США накрыла даже не «синяя волна», а «синее цунами». Как отмечает издание Politico, основная причина поражения республиканцев – это недовольство из-за роста цен, который спровоцировала начатая Трампом война с Ираном.
Эксперт по правовой и налоговой системе США Игорь Слабых пояснил The Insider, что для всех подобное выступление Демократической партии стало неожиданностью: их победу в Палате представителей прогнозировали, а в Сенате – считали возможной, однако никто не предсказывал настолько разгромного поражения республиканцев. Американист отметил:
«Причины еще наверняка будут устанавливаться, но в целом предположу, что американцы устали от политики президента Трампа, который к тому же не выполнил свои предвыборные обещания снизить цены и привести страну в ее золотой век».
Слабых подчеркнул, что внушительное большинство в обеих палатах Конгресса позволит руководству партии увереннее контролировать решения законодателей. Он сказал:
«Например, демократический сенатор Феттерман от Пенсильвании в последнее время часто поддерживал решения республиканцев, и шаткое большинство делало бы партию чувствительной к таким действиям. Сейчас у демократов будет запас: даже если кто-то из сенаторов будет голосовать по-своему, оставшихся голосов, вероятнее всего, и так хватит.
Кроме того, шаткое большинство в Палате представителей открыло бы дорогу для шантажа со стороны крайне левого крыла партии (по образцу шантажа крайне правого крыла республиканцев), но, судя по прогнозируемым цифрам, это вряд ли произойдет».
Дональд Трамп, оценивая победу демократов, пообещал вначале стать «мистером вето», блокируя все инициативы оппонентов, а затем заверил, что намерен с ними сотрудничать. По словам Слабых, фактически единственный рычаг давления у демократов на главу Белого дома — это бюджет, который невозможно принять без одобрения Конгресса. Эксперт добавил:
«Правда, с учетом того, что демократы будут контролировать обе палаты Конгресса, у президента появится больше возможностей обвинять Демократическую партию в возможном шатдауне <приостановке финансирования правительства – The Insider>. Так что демократы всё равно будут вынуждены искать [с Трампом] компромиссы».