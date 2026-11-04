Конгресс перешел под полный контроль демократов, но давить на Трампа смогут только с помощью бюджета — американист

Демократическая партия может получить рекордное большинство в Палате представителей Конгресса США со времен первого срока президента Барака Обамы. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на предварительные результаты промежуточных выборов. В Сенате демократы также получили уверенное большинство, победив 3 ноября во всех колеблющихся штатах, а также сумев выиграть в ряде традиционно республиканских. Эксперт по правовой и налоговой системе США Игорь Слабых пояснил The Insider, столь внушительная победа позволит руководству демократов контролировать повестку в Конгрессе без оглядки на крайне левое крыло партии и отдельных представителей, сотрудничающих с республиканцами, однако давить на президента Дональда Трампа они смогут только с помощью бюджета.

Республиканцы проиграли Сенат на своей территории

На выборах в Сенат США 3 ноября 2026 года гонки проходили в трех из семи штатов, которые во время президентской кампании-2024 считались колеблющимися. Речь идет о Джорджии, Мичигане и Северной Каролине (в остальных четырех штатах в этом году выборов не было). Во всех трех два года назад победил Дональд Трамп. На этот раз все три штата выбрали сенаторами представителей демократов. Однако, как пишет The Hill, показательными оказались результаты из шести других штатов — Южной Каролины, Канзаса, Техаса, Огайо, Айовы и Мэна, где демократам удалось одержать победы на традиционно республиканской территории.

Как писал The Insider, в Техасе представитель Демпартии победил впервые за 38 лет, а в Канзасе — за 94 года. В Южной Каролине, которую большинство аналитиков до старта голосования даже не записывали в конкурентные гонки, неожиданно победила демократка Энни Эндрюс. Она обошла Дарлин Грэм — сестру известного американского сенатора-республиканца Линдси Грэма, скончавшегося в минувшем июле. Грэм лично поддерживал президент Трамп.

Всего Демпартии на выборах в Сенат удалось перекрасить в синий цвет 7 штатов и уже точно получить в распоряжение 54 мандата из 100. Подсчет голосов еще продолжается в Миссисипи и на Аляске.