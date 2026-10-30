Минюст США обвинил демократов в вербовке кандидата-спойлера на выборах в Сенат от Аляски. К таким технологиям ранее прибегали обе партии

Минюст США обвинил кандидата от демократов на выборах в Сенат от штата Аляска Мэри Пелтолу и Комитет Демократической партии по выборам в Сенат (DSCC) во введении в заблуждение федерального суда по поводу их осведомленности о попытках привлечь к выборам кандидата-спойлера, чье имя практически совпадает с республиканским кандидатом. Об этом сообщает издание Politico. Ранее Минюст потребовал не признавать выборы на Аляске, если сенатор-республиканец Дэн Салливан проиграет. Поводом для корректировки иска, поданного Минюстом в суд, стала публикация The New York Times. Ранее и демократы, и республиканцы уже прибегали к использованию спойлеров на выборах различных уровней.

Минюст США сослался на The New York Times для отмены результатов выборов на Аляске

Администрация президента США Дональда Трампа скорректировала иск в федеральный суд на Аляске, требующий не признавать результаты выборов за место в Сенате от штата, если на них с небольшим отрывом проиграет действующий сенатор-республиканец Дэн Салливан. Если ранее Минюст США просто указывал на присутствие в бюллетене учителя-пенсионера из рыбацкого города Петерсберг Дэниела Дж. Салливана, чье имя почти совпадает с сенатором-республиканцем Дэном Салливаном, то теперь власти прямо обвинили Мэри Пелтолу и демократов в вербовке кандидата-спойлера.

Поводом для корректировки иска стала публикация The New York Times, где говорилось, что пенсионер оказался в бюллетене с целью оттянуть голоса у республиканца. В обновленном иске говорится:

«Хотя репортажи The New York Times не всегда соответствуют действительности, в данном случае их расследование соответствует заявлениям США».

В Минюсте, основываясь на публикации The New York Times, утверждают: Пелтола и DSCC обманули суд, когда заявили, что не знают, стало ли попадание малоизвестного кандидата в бюллетень «добросовестным выдвижением» или же он стремился «запутать и ввести избирателей в заблуждение».

Юристы предвыборного штаба Пелтолы и DSCC в судебном документе, поданном после корректировки иска Минюста, настаивают:

«Единственный человек, который действительно может знать истинные причины решения Дэниела Дж. Салливана баллотироваться, — это сам Дэниел Дж. Салливан. Минюст обвиняет Alaskans for Mary <предвыборный штаб Пелтолы — The Insider> и DSCC, чтобы отвлечь внимание от собственных неправомерных действий в этом деле».

Минюст США просит федерального судью Шэрон Глисон «запретить официально утверждать любые результаты выборов, на которые могла повлиять путаница среди избирателей». Адвокаты демократов в свою очередь требуют от Глисон отклонить иск, ссылаясь, в частности, на отсутствие у федерального правительства права выдвигать подобные требования.

Ранее президент Трамп признал, что иск Минюста был подан по его требованию. Он заявил:

«Это я сказал, чтобы это сделали».

На выборы пошли сразу три Боба Фергюсона — и все от демократов

Помощь с попаданием в бюллетень третьим кандидатам со стороны двух основных партий США не редкость. В сентябре 2024 года агентство The Associated Press опубликовало расследование о деятельности организации Patriots Run Project, которая искала сторонников Дональда Трампа и убеждала их баллотироваться в качестве независимых кандидатов в Палату представителей Конгресса США. Целью этой кампании было отнять голоса у официальных кандидатов от республиканцев. Некоторые из привлеченных таким образом кандидатов думали, что им действительно предлагают в будущем поработать с Трампом.

Однако совпадение или схожесть имен с реальными претендентами на выборные должности не такой частый случай. Тем не менее подобное уже встречалось в США на выборах различных уровней.

Среди недавних примеров — выборы в Сенат штата Флорида в 2020 году, в которых участвовали демократ Хосе Хавьер Родригес, республиканка Илеана Гарсия и малоизвестный независимый кандидат Алекс Родригес — продавец автозапчастей. В итоге кандидат от республиканцев победила демократа с перевесом в 32 голоса, а спойлера поддержали более 6 тысяч избирателей. Как выяснилось позднее, бывший сенатор-республиканец в верхней палате Флориды Фрэнк Артилес пообещал Алексу Родригесу $50 тысяч за участие в выборах. Во время судебного разбирательства продавец автозапчастей признал вину и дал показания против Артилеса. В итоге в 2024 году экс-сенатору от республиканцев назначили 5 лет испытательного срока и 60 дней тюрьмы (исполнение наказания было приостановлено на время апелляции).

В 2024 году на губернаторских выборах в штате Вашингтон генпрокурор штата демократ Боб Фергюсон в разгар кампании неожиданно получил в соперники на праймериз Демократической партии сразу двух других Бобов Фергюсонов. Выяснилось, что организовал выдвижение и оплатил регистрационные сборы дополнительных Бобов Фергюсонов республиканский активист Глен Морган. Основной Фергюсон пригрозил судебными исками, сославшись на закон штата, запрещающий использовать сходство имен для намеренного введения в заблуждение избирателей. В итоге два Фергюсона сняли свои кандидатуры до печати бюллетеней.