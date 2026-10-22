Демократка Омар раскрыла подробности обыска в ее доме. Агенты требовали от нее подписать отказ от прав, которыми обладает член Конгресса

Член Палаты представителей Конгресса США Ильхан Омар сомалийского происхождения рассказала подробности обысков в ее доме в Вашингтоне. Об этом сообщает NBC News. По ее словам, сотрудники отдела расследований (HSI) Министерства внутренней безопасности (DHS) изъяли в ходе мероприятий 17 предметов, включая разговорник сомалийского языка и записные книжки ее мужа, а также потребовали от нее подписать отказ от некоторых прав и гарантий, которыми она обладает как член Конгресса. Подписывать такой документ демократка отказалась. Ранее президент Дональд Трамп призывал выслать Омар из страны.

Конгрессвумен от демократов впервые подробно рассказала о том, как проходил обыск в ее доме, случившийся на рассвете 12 октября. По ее словам, она и ее муж испытали шок, когда в 6 часов утра к ним в дверь начали стучать федеральные агенты. Она сказала:

«Знаете, никто не приходит к кому-то домой в такую рань, если не хочет напугать людей. И, признаться честно, нас всех это действительно напугало. Я пыталась понять, что происходит. Было такое ощущение, будто тебе снится, как происходит что-то совершенно странно. Они фактически окружили в дом. Колотили и колотили в заднюю и переднюю двери. Я подумала, что где-то пожар. Подумала, может, что-то с соседями случилось».

Омар отметила, что к моменту появления агентов успела поспать около двух с половиной часов, поскольку вернулась из поездки лишь под утро. Демократка подчеркнула, что агенты предъявили ей ордер на обыск только после того, как она попросила его показать. Затем, по ее словам, они потребовали от нее подписать документ об отказе от некоторых прав и гарантий, которыми она обладает как член Конгресса. Подписывать подобную бумагу она отказалась. Как отмечает NBC News, согласно Конституции США, члены Конгресса защищены от гражданской и уголовной ответственности за действия, связанные с осуществлением их законодательных полномочий.

Демократка рассказала, что в ходе обыска агенты изъяли из дома 17 предметов, включая старые телефоны, принадлежавшие ей и одной из ее дочерей. Кроме того, сотрудники HSI забрали с собой некоторые вещи ее мужа: фотоаппарат, разговорник сомалийского языка и записные книжки.

При этом она заверила, что агенты, проводившие обыск около пяти часов, в целом вели себя прилично:

«Они очень аккуратно вернули всё на свои места. Они даже сложили кое-что из моей одежды, которая валялась неубранной».

Конгрессвумен считает, что к расследованию против нее прямое отношение имеет президент Трамп:

«Всё началось еще в 2019 году, когда он кричал, что меня нужно отправить обратно, что меня нужно депортировать».

Глава Белого дома называл Омар «ужасным человеком» и утверждал, что она не может заявлять о каких-то «конституционных правах» в США, поскольку приехала «из страны, где нет законов, нет полиции, нет армии, где люди только и делают, что стреляют друг в друга».

Ранее сообщалось, что следователи подозревают, будто Омар или ее родственники солгали о ее возрасте, когда она иммигрировала в США в 1990-х годах. Конгрессвумен, когда ей было 17 лет, получила американское гражданство автоматически через натурализацию ее отца. В HSI считают, что на тот момент ей уже могло исполниться 18 лет, а значит, предоставление ей гражданства по упрощенной процедуре было незаконным.

Как подчеркивают американские СМИ, расследование в отношении демократки активизировалось за три недели до выборов в Конгресс, хотя традиционно Минюст США старается избегать подобных публичных действий в адрес кандидата в течение 60 дней до выборов.

Ильхан Омар впервые избралась в Палату представителей в 2018 году и входит в группу прогрессивных демократов “the Squad”, которые представляют наиболее левое крыло Демократической партии. Одна была одной из двух первых американок-мусульманок, избранных в Палату представителей, и первой африканской беженкой, ставшей членом Конгресса.