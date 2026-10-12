К конгрессвумен от демократов сомалийского происхождения Ильхан Омар пришли с обыском на рассвете. Ранее Трамп призывал ее выслать

В доме члена Палаты представителей Конгресса США Ильхан Омар, представляющей Миннесоту, ранним утром 12 октября был проведен обыск сотрудниками отдела расследований (HSI) Министерства внутренней безопасности (DHS). Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники. Отмечается, что обыски связаны с уголовным расследованием возможной подделки иммиграционных документов.

Как отмечает Fox News, с обысками к вашингтонскому дому Омар сотрудники DHS пришли на рассвете. Два источника сообщили телеканалу, что обыски были связаны с уголовным расследованием мошенничества, касающегося иммиграционных документов Ильхан Омар — уроженки Сомали, которые были заполнены ее покойным отцом, когда она была ребенком.

Представитель Минюста США сказал Fox News:

«Сегодня в Вашингтоне (округ Колумбия) отдел расследований Министерства внутренней безопасности исполнил санкционированный судом ордер на обыск, полученный Министерством юстиции. Это правовое действие — часть текущего федерального расследования».

В середине сентября «царь границы» координатор рейдов против мигрантов в США Том Хоман заявил, что прогрессивная конгрессвумен от демократов стала фигуранткой текущего уголовного расследования.

Fox News поясняет, что в компетенции HSI входит расследование трансграничных преступлений и глобальных угроз, включая торговлю людьми, сексуальную эксплуатацию детей, контрабанду наркотиков и киберпреступность.

Агентство Reuters отметило, что Омар, которая часто критикует главу Белого дома, регулярно подвергается оскорблениям со стороны президента-республиканца Дональда Трампа. В частности, в феврале он говорил, что Омар и ее коллегу, конгрессвумен от демократов палестинского происхождения Рашиду Тлаиб, необходимо «поместить в психбольницу» и отправить обратно «туда, откуда они пришли».

В прошлом месяце житель Миннесоты был приговорен к одному году и двум месяцам тюрьмы из-за того, что облил Омар уксусом. На суде он признался, что напал на конгрессвумен из-за несогласия с ее прогрессивными политическими взглядами.