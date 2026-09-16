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Иммиграционная полиция США ICE вручила предупреждение критику ведомства, суд счел это нарушением Конституции

The Insider
Фото: Foundation for Individual Rights and Expression

Фото: Foundation for Individual Rights and Expression

Федеральный судья Рудольф Контрерас усмотрел вероятное нарушение Конституции США в действиях Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), агенты которой вручили предупреждение жителю Рочестера (штат Нью-Йорк) Дэвиду Стриверу за резкое электронное письмо, отправленное им руководству ведомства несколько месяцев назад, передает The Washington Post. Судья вынес предварительный судебный запрет, обязывающий Министерство внутренней безопасности (DHS) прекратить дальнейшие угрозы в адрес Стривера.

Стривер подал иск против DHS в июле, после того как два федеральных агента пришли к нему домой и потребовали подписать необычное предупредительное письмо, в котором говорилось, что его переписка может быть расценена как преступление. Позже агенты выследили его в отеле Нью-Йорка, где он остановился с семилетней дочерью после возвращения из-за границы. Стривер обвинил ведомство в нарушении его права на свободу слова.

Поводом для разбирательства стало письмо, которое Стривер отправил в конце января, после того как федеральные агенты застрелили в Миннесоте двух американцев. Оно было адресовано тогдашнему исполняющему обязанности директора ICE Тодду Лайонсу. Стривер назвал его «чудовищным человеком» и сравнил с Рейнхардом Гейдрихом, высокопоставленным чиновником нацистской Германии, курировавшим тайную полицию режима. Стривер писал:

«Вы никогда не будете знать покоя. Вы будете стремиться потерять себя, чтобы избежать бремени знания правды о себе… Вы будете терзать себя до последнего дня на Земле».

Контрерас отметил, что предупреждение, врученное Стриверу, «фактически кричит» о том, что он «может подвергнуться судебному преследованию, если продолжит свои политические высказывания», а после визита агентов угроза расследования или преследования нависла над ним «как дамоклов меч». В DHS с решением суда не согласились: представитель ведомства заявил, что любые утверждения о попытках DHS «подавить» свободу слова «категорически не соответствуют действительности». Помимо Стривера, аналогичное предупреждение получила жительница Сиракьюс (штат Нью-Йорк) Пейджлинн Гонъея, которую агенты обвинили в раскрытии домашнего адреса сотрудника ICE в интернете, в то время как сама она это отрицает.

Опрошенные изданием эксперты по гражданским свободам считают, что подобные предупреждения — часть более широкой кампании DHS по слежке и запугиванию критиков ведомства, включающей использование административных повесток для деанонимизации авторов критических высказываний и угрозы преследования тех, кто документирует действия правоохранителей. Расследование в отношении письма Стривера было закрыто 30 июня, а юристы Министерства юстиции в своих судебных материалах не заявляли, что его письмо содержало угрозу. Сам Стривер, которого представляет правозащитная организация Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE), отметил:

«Я глубоко рад, что суд подтвердил то, в чем я был убежден всё это время, — что в Соединённых Штатах Америки мне позволено говорить по велению совести».

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции США отозвало повестки журналистам The Wall Street Journal и The Washington Post по делу об утечке данных из Белого дома, после того как редакции оспорили их в суде.

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Публикация:«Иммиграционная полиция США ICE вручила предупреждение критику ведомства, суд счел это нарушением Конституции»

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