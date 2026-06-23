Минюст США отозвал повестки журналистам WSJ и WP по делу об утечке данных из Белого дома после того, как редакции оспорили их в суде

Минюст США отозвал повестки, с помощью которых пытался обязать журналистов The Wall Street Journal и The Washington Post дать показания перед федеральным большим жюри в Вирджинии по делам об утечках данных о принятии решений в администрации Дональда Трампа, пишет The New York Times. Это произошло на фоне усиливающегося давления Белого дома и силовых ведомств на прессу: в апреле Трамп уже угрожал тюрьмой журналисту, рассказавшему о пропаже штурмана американского истребителя после удара Ирана.

Повестки касались нескольких сотрудников WSJ и репортера The Washington Post Эллен Накаcимы, сообщили источники издания, знакомые с деталями расследований. Минюст отказался от принуждения журналистов к явке после того, как редакции оспорили требования в закрытых судебных материалах.

По данным собеседников NYT, у журналистов WSJ ведомство пыталось получить сведения о публикации, в которой рассказывалось, как высокопоставленные чиновники предупреждали Трампа о рисках масштабной военной кампании против Ирана. У Накаcимы Минюст запрашивал информацию, связанную с ее материалами о действиях американских военных в Венесуэле.

В The Washington Post назвали повестку необоснованной и нарушающей конституционные гарантии свободы прессы. Представительница газеты Оливия Петерсен заявила, что это еще один пример попытки властей превратить журналистов в свой инструмент.

Ранее ФБР проводило обыск у журналистки The Washington Post Ханны Натансон, а The New York Times обвиняла Пентагон в игнорировании судебного решения о восстановлении доступа прессы в здание ведомства.