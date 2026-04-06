Трамп пригрозил тюремным заключением журналисту, который рассказал о пропаже штурмана американского истребителя, сбитого в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, что потребует раскрыть источник информации от журналиста, который сообщил о том, что второго члена экипажа американского истребителя F-15E не смогли оперативно обнаружить и эвакуировать. В случае отказа Трамп пригрозил журналисту тюремным заключением. Об этом сообщает CNN. 

«Операция значительно осложнилась из-за утечки информации. Мы прилагаем все усилия, чтобы найти этого человека, допустившего утечку. Тот, кто написал эту историю, попадет в тюрьму, если не скажет об этом», — заявил Трамп. 

Министр обороны США Пит Хегсет, говоря об операции по спасению штурмана-оператора вооружений истребителя, провел параллели с историей Христа: 

«Видите ли, его сбили в пятницу — в Страстную пятницу, он прятался в пещере, в расщелине, всю субботу провел там, а в воскресенье был спасен. Вылетел из Ирана на рассвете пасхального воскресенья. Пилот возродился, все дома и на месте, нация ликует».

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн без столь ярких метафор рассказал, что самолет А-10 Thunderbolt, сбитый Ираном после F-15E, также был задействован в спасательной операции. 

О поражении американского самолета 2 апреля стало известно из сообщений иранских СМИ. Они утверждали, что КСИР с помощью системы ПВО сбил истребитель F-35, но фотографии обломков этого не подтвердили. Позднее американские власти сообщили, что пилота удалось спасти. Судьба штурмана оставалась неизвестной до 5 апреля, когда Трамп объявил о его спасении. 

В операции были задействованы сотни военных, десятки самолетов и вертолетов, а также специалисты в области кибербезопасности и разведки. Самолеты сбрасывали бомбы, чтобы помешать иранским силам добраться до летчика, прятавшегося в горной расщелине. При себе у него был только пистолет для самообороны, радиомаяк и средство защищенной связи, благодаря которому он мог говорить со спасателями. В итоге его удалось эвакуировать в Кувейт для лечения. Без происшествий в ходе операции все же не обошлось: два военно-транспортных самолета, которые планировалось задействовать в эвакуации, вышли из строя и застряли на территории Ирана. В результате весь персонал пришлось эвакуировать тремя новыми самолетами, а сломавшиеся самолеты уничтожить, чтобы они не попали в руки иранцев. 

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

